النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيطاليا تسجل 5522 إصابة جديدة و59 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 وفاة و5522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم بأن إجمالي الوفيات بلغ 129766 وفاة منذ بدء الوباء، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4.59 ملايين إصابة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيطاليا تسجل 5522 إصابة جديدة و59 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 وفاة و5522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم بأن إجمالي الوفيات بلغ 129766 وفاة منذ بدء الوباء، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4.59 ملايين إصابة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:00 PM

إيطاليا تسجل 5522 إصابة جديدة و59 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
65

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 وفاة و5522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم بأن إجمالي الوفيات بلغ 129766 وفاة منذ بدء الوباء، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4.59 ملايين إصابة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,901

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة