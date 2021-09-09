إيطاليا تسجل 5522 إصابة جديدة و59 وفاة بكورونا

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 وفاة و5522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم بأن إجمالي الوفيات بلغ 129766 وفاة منذ بدء الوباء، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4.59 ملايين إصابة.
سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 وفاة و5522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم بأن إجمالي الوفيات بلغ 129766 وفاة منذ بدء الوباء، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4.59 ملايين إصابة.
سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 وفاة و5522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم بأن إجمالي الوفيات بلغ 129766 وفاة منذ بدء الوباء، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4.59 ملايين إصابة.
سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 وفاة و5522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم بأن إجمالي الوفيات بلغ 129766 وفاة منذ بدء الوباء، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4.59 ملايين إصابة.