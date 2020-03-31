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مصادر: القبض على شاب تحرَّش بالأطفال في فيديو متداوَل

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب بعد تداوُل مقاطع فيديو، ‏تُظهره وهو يتحرش بالأطفال عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: القبض على شاب تحرَّش بالأطفال في فيديو متداوَل
سبق

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب بعد تداوُل مقاطع فيديو، ‏تُظهره وهو يتحرش بالأطفال عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:04 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:31 AM

مصادر: القبض على شاب تحرَّش بالأطفال في فيديو متداوَل

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عبدالله البرقاوي - الرياض
17
29,149

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب بعد تداوُل مقاطع فيديو، ‏تُظهره وهو يتحرش بالأطفال عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة.

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