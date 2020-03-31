مصادر: القبض على شاب تحرَّش بالأطفال في فيديو متداوَل

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب بعد تداوُل مقاطع فيديو، تُظهره وهو يتحرش بالأطفال عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب بعد تداوُل مقاطع فيديو، تُظهره وهو يتحرش بالأطفال عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب بعد تداوُل مقاطع فيديو، تُظهره وهو يتحرش بالأطفال عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب بعد تداوُل مقاطع فيديو، تُظهره وهو يتحرش بالأطفال عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة.