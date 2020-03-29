النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو لـ"تعليم جازان": تمرّ الأحداث العصيبة ويبقى الوطن وحنكة القيادة

"أبو هادي": اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب تشكّل نموذجًا فريدًا ورسالة للعالم

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن المملكة مرت ومضت على مدار السنوات الماضية بالعديد من الأحداث العصيبة؛ ولكن بحنكة ملوكها وحكامها تجاوزت كل الصعاب.

وأضافت عبر مقطع فيديو قصير يحكي انتصارات المملكة على أبرز الأحداث التاريخية، وصولًا لفيروس كورونا، أن الأزمة الحالية ستمر وتمضي كباقي الأحداث.

وبيّن المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم أبو هادي أن جهود تعليم جازان، تأتي امتدادًا لاعتزازنا بهذا الوطن العظيم وبحكمة قادته منذ تأسيسه على يد الملك المؤسس رحمه الله؛ حيث أثبت قادة هذه البلاد الطاهرة في مختلف الأزمات والأحداث، حكمتهم الكبيرة ورؤيتهم الثاقبة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية الإنسان والمكان؛ مضيفًا أن اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب في مختلف المراحل تشكّل نموذجًا فريدًا ورسالة للعالم أجمع بأننا نعيش في وطن الخير والإنسانية والوفاء.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو لـ"تعليم جازان": تمرّ الأحداث العصيبة ويبقى الوطن وحنكة القيادة
سبق

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن المملكة مرت ومضت على مدار السنوات الماضية بالعديد من الأحداث العصيبة؛ ولكن بحنكة ملوكها وحكامها تجاوزت كل الصعاب.

وأضافت عبر مقطع فيديو قصير يحكي انتصارات المملكة على أبرز الأحداث التاريخية، وصولًا لفيروس كورونا، أن الأزمة الحالية ستمر وتمضي كباقي الأحداث.

وبيّن المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم أبو هادي أن جهود تعليم جازان، تأتي امتدادًا لاعتزازنا بهذا الوطن العظيم وبحكمة قادته منذ تأسيسه على يد الملك المؤسس رحمه الله؛ حيث أثبت قادة هذه البلاد الطاهرة في مختلف الأزمات والأحداث، حكمتهم الكبيرة ورؤيتهم الثاقبة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية الإنسان والمكان؛ مضيفًا أن اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب في مختلف المراحل تشكّل نموذجًا فريدًا ورسالة للعالم أجمع بأننا نعيش في وطن الخير والإنسانية والوفاء.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
01:32 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:55 PM

فيديو لـ"تعليم جازان": تمرّ الأحداث العصيبة ويبقى الوطن وحنكة القيادة

"أبو هادي": اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب تشكّل نموذجًا فريدًا ورسالة للعالم

A A A
فهد كاملي - جازان
0
2,935

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن المملكة مرت ومضت على مدار السنوات الماضية بالعديد من الأحداث العصيبة؛ ولكن بحنكة ملوكها وحكامها تجاوزت كل الصعاب.

وأضافت عبر مقطع فيديو قصير يحكي انتصارات المملكة على أبرز الأحداث التاريخية، وصولًا لفيروس كورونا، أن الأزمة الحالية ستمر وتمضي كباقي الأحداث.

وبيّن المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم أبو هادي أن جهود تعليم جازان، تأتي امتدادًا لاعتزازنا بهذا الوطن العظيم وبحكمة قادته منذ تأسيسه على يد الملك المؤسس رحمه الله؛ حيث أثبت قادة هذه البلاد الطاهرة في مختلف الأزمات والأحداث، حكمتهم الكبيرة ورؤيتهم الثاقبة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية الإنسان والمكان؛ مضيفًا أن اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب في مختلف المراحل تشكّل نموذجًا فريدًا ورسالة للعالم أجمع بأننا نعيش في وطن الخير والإنسانية والوفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,280
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,741

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة