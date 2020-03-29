فيديو لـ"تعليم جازان": تمرّ الأحداث العصيبة ويبقى الوطن وحنكة القيادة

"أبو هادي": اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب تشكّل نموذجًا فريدًا ورسالة للعالم

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن المملكة مرت ومضت على مدار السنوات الماضية بالعديد من الأحداث العصيبة؛ ولكن بحنكة ملوكها وحكامها تجاوزت كل الصعاب.

وأضافت عبر مقطع فيديو قصير يحكي انتصارات المملكة على أبرز الأحداث التاريخية، وصولًا لفيروس كورونا، أن الأزمة الحالية ستمر وتمضي كباقي الأحداث.

وبيّن المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم أبو هادي أن جهود تعليم جازان، تأتي امتدادًا لاعتزازنا بهذا الوطن العظيم وبحكمة قادته منذ تأسيسه على يد الملك المؤسس رحمه الله؛ حيث أثبت قادة هذه البلاد الطاهرة في مختلف الأزمات والأحداث، حكمتهم الكبيرة ورؤيتهم الثاقبة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية الإنسان والمكان؛ مضيفًا أن اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب في مختلف المراحل تشكّل نموذجًا فريدًا ورسالة للعالم أجمع بأننا نعيش في وطن الخير والإنسانية والوفاء.