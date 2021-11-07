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تنبيه لمستخدمي طرق "أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا": رياح وأتربة مغبرة

أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنياً السلامة للجميع

أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا" بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍ من (أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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تنبيه لمستخدمي طرق "أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا": رياح وأتربة مغبرة
سبق

أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا" بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍ من (أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
08:51 AM

تنبيه لمستخدمي طرق "أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا": رياح وأتربة مغبرة

أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنياً السلامة للجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا" بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍ من (أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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