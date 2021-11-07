تنبيه لمستخدمي طرق "أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا": رياح وأتربة مغبرة

أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنياً السلامة للجميع
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا" بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍ من (أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا" بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍ من (أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا" بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍ من (أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.