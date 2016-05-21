إيران تعلن وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم

أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي.
وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف.
أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي.
وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف.
أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي.
وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف.
أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي.
وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف.