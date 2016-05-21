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إيران تعلن وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم

قالت: رفعنا حجم الإنتاج بنسبة قدرها 4 أضعاف

أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف.

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إيران تعلن وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم
سبق

أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
06:50 PM

إيران تعلن وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم

قالت: رفعنا حجم الإنتاج بنسبة قدرها 4 أضعاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
23
29,960

أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف.

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