النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 9 مركبات و15 جهاز تبريد بقيمة 575 ألف ريال في جدة

سحبوها أثناء توقفها من مواقع مختلفة باستخدام شاحنات نقل وأدخلوها مستودعًا وغيروا معالمها

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سحب المركبات أثناء توقفها من مواقع مختلفة في محافظة جدة، باستخدام شاحنات نقل، وإدخالها أحد المستودعات وتغيير معالمها ومعلوماتها بمركبات أخرى تالفة مطابقة لها في النوع والموديل، وسرقة (15) جهاز تبريد لشاحنات نقل، وعثر بحوزتهم على (9) مركبات مسروقة، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (575,000) ريال.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 9 مركبات و15 جهاز تبريد بقيمة 575 ألف ريال في جدة
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سحب المركبات أثناء توقفها من مواقع مختلفة في محافظة جدة، باستخدام شاحنات نقل، وإدخالها أحد المستودعات وتغيير معالمها ومعلوماتها بمركبات أخرى تالفة مطابقة لها في النوع والموديل، وسرقة (15) جهاز تبريد لشاحنات نقل، وعثر بحوزتهم على (9) مركبات مسروقة، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (575,000) ريال.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:35 AM

القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 9 مركبات و15 جهاز تبريد بقيمة 575 ألف ريال في جدة

سحبوها أثناء توقفها من مواقع مختلفة باستخدام شاحنات نقل وأدخلوها مستودعًا وغيروا معالمها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
1,221

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سحب المركبات أثناء توقفها من مواقع مختلفة في محافظة جدة، باستخدام شاحنات نقل، وإدخالها أحد المستودعات وتغيير معالمها ومعلوماتها بمركبات أخرى تالفة مطابقة لها في النوع والموديل، وسرقة (15) جهاز تبريد لشاحنات نقل، وعثر بحوزتهم على (9) مركبات مسروقة، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (575,000) ريال.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,228
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة