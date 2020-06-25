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"الزكاة" تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة

يقدم سلسلة معلومات واسعة لمساعدتهم على فهم الالتزامات المنوطة بهم

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليلاً إرشادياً للمكلفين، بشأن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية في المملكة العربية السعودية من 5% إلى 15%، يغطي جوانب متعددة من الأحكام المترتبة على تعديل نسبة الضريبة فيما يخص الأشخاص الخاضعين لها.

ويقدم الدليل الإرشادي سلسلة واسعة من المعلومات للمكلفين والأشخاص الخاضعين للضريبة في المملكة، لمساعدتهم على فهم الالتزامات الضريبية المنوطة بهم، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي لمتطلبات الامتثال الضريبي.

ويتناول الدليل عمليات الشراء وخصم واسترداد الضريبة، والقواعد الخاصة بالفترة الانتقالية، وبعض المعاملات الخاصة، إضافة إلى التزامات الشخص الخاضع للضريبة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التوعوية المُكثّفة التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل تمهيداً لبدء تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة مطلع شهر يوليو المقبل.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل من الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa) .

الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة
سبق

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليلاً إرشادياً للمكلفين، بشأن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية في المملكة العربية السعودية من 5% إلى 15%، يغطي جوانب متعددة من الأحكام المترتبة على تعديل نسبة الضريبة فيما يخص الأشخاص الخاضعين لها.

ويقدم الدليل الإرشادي سلسلة واسعة من المعلومات للمكلفين والأشخاص الخاضعين للضريبة في المملكة، لمساعدتهم على فهم الالتزامات الضريبية المنوطة بهم، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي لمتطلبات الامتثال الضريبي.

ويتناول الدليل عمليات الشراء وخصم واسترداد الضريبة، والقواعد الخاصة بالفترة الانتقالية، وبعض المعاملات الخاصة، إضافة إلى التزامات الشخص الخاضع للضريبة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التوعوية المُكثّفة التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل تمهيداً لبدء تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة مطلع شهر يوليو المقبل.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل من الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa) .

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
03:51 PM

"الزكاة" تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة

يقدم سلسلة معلومات واسعة لمساعدتهم على فهم الالتزامات المنوطة بهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليلاً إرشادياً للمكلفين، بشأن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية في المملكة العربية السعودية من 5% إلى 15%، يغطي جوانب متعددة من الأحكام المترتبة على تعديل نسبة الضريبة فيما يخص الأشخاص الخاضعين لها.

ويقدم الدليل الإرشادي سلسلة واسعة من المعلومات للمكلفين والأشخاص الخاضعين للضريبة في المملكة، لمساعدتهم على فهم الالتزامات الضريبية المنوطة بهم، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي لمتطلبات الامتثال الضريبي.

ويتناول الدليل عمليات الشراء وخصم واسترداد الضريبة، والقواعد الخاصة بالفترة الانتقالية، وبعض المعاملات الخاصة، إضافة إلى التزامات الشخص الخاضع للضريبة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التوعوية المُكثّفة التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل تمهيداً لبدء تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة مطلع شهر يوليو المقبل.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل من الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa) .

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