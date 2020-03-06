النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من نجران.. انطلاق فعالية اليوم الوطني للمشي.. 30 دقيقة تحفّز الأهالي

"آل جليدان": مبادرة لـ"الصحة" تستهدف جميع الفئات بالمملكة وفق "رؤية 30"

أطلق نائب مدير صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، فعالية اليوم الوطني للمشي، بحضور مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبو ذيبة، وممثلي الدوائر الحكومية، ورؤساء الأندية بالمنطقة؛ وذلك بممشى طريق الملك عبدالعزيز بجوار مستشفى الولادة والأطفال.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان، أن فعالية اليوم الوطني للمشي، تُعَد أحد مبادرات وزارة الصحة لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع في مدن ومحافظات المملكة كافة.

وأفاد بأن هذا اليوم يأتي خلال شهر مارس لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 لرفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع، والسعي لرفع متوسط أعمار السعوديين من 74 عامًا إلى 80 عامًا.

وبيّن "آل جليدان"، أن فعاليات المشي شهدت قبل انطلاقها، الاطلاعَ على أنشطة الأركان التوعوية المصاحبة للفعالية التي تَضَمّنت التعريفَ بطرق الوقاية من العدوى وفيروس كورونا الجديد والتغذية والكشف المبكر للسكري.

وأشار إلى مشاركة مميزة من الأهالي، والمشي 30 دقيقة، وسط حضور مميز من مختلف الأعمار ومشاركة أمانة نجران وتعليم المنطقة والهلال الأحمر السعودي والكلية التقنية وأندية نجران والأخدود.

ولفت المتحدث الرسمي بصحة نجران، إلى أن الفعالية تستهدف جميع فئات المجتمع من أطفال ونساء رجال، وطلاب مدارس التعليم بجميع مراحله، وطلاب الجامعة، وطلاب التعليم الفني والمهني؛ حيث تم إيضاح فوائد المشي على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، وتقوية العظام والمفاصل، ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

يُذكر أن الصحة في نجران، نفّذت ثلاث حملات ميدانية للمشي في شهر فبراير الماضي في مضمار ملعب نادي الأخدود، وأخرى بالتعاون مع تعليم منطقة نجران، وحملة في محافظة حبونا التي شهدت حضورًا ومشاركة مميزة من أهالي المحافظة.

صحة نجران اليوم الوطني للمشي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد من نجران.. انطلاق فعالية اليوم الوطني للمشي.. 30 دقيقة تحفّز الأهالي
سبق

أطلق نائب مدير صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، فعالية اليوم الوطني للمشي، بحضور مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبو ذيبة، وممثلي الدوائر الحكومية، ورؤساء الأندية بالمنطقة؛ وذلك بممشى طريق الملك عبدالعزيز بجوار مستشفى الولادة والأطفال.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان، أن فعالية اليوم الوطني للمشي، تُعَد أحد مبادرات وزارة الصحة لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع في مدن ومحافظات المملكة كافة.

وأفاد بأن هذا اليوم يأتي خلال شهر مارس لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 لرفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع، والسعي لرفع متوسط أعمار السعوديين من 74 عامًا إلى 80 عامًا.

وبيّن "آل جليدان"، أن فعاليات المشي شهدت قبل انطلاقها، الاطلاعَ على أنشطة الأركان التوعوية المصاحبة للفعالية التي تَضَمّنت التعريفَ بطرق الوقاية من العدوى وفيروس كورونا الجديد والتغذية والكشف المبكر للسكري.

وأشار إلى مشاركة مميزة من الأهالي، والمشي 30 دقيقة، وسط حضور مميز من مختلف الأعمار ومشاركة أمانة نجران وتعليم المنطقة والهلال الأحمر السعودي والكلية التقنية وأندية نجران والأخدود.

ولفت المتحدث الرسمي بصحة نجران، إلى أن الفعالية تستهدف جميع فئات المجتمع من أطفال ونساء رجال، وطلاب مدارس التعليم بجميع مراحله، وطلاب الجامعة، وطلاب التعليم الفني والمهني؛ حيث تم إيضاح فوائد المشي على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، وتقوية العظام والمفاصل، ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

يُذكر أن الصحة في نجران، نفّذت ثلاث حملات ميدانية للمشي في شهر فبراير الماضي في مضمار ملعب نادي الأخدود، وأخرى بالتعاون مع تعليم منطقة نجران، وحملة في محافظة حبونا التي شهدت حضورًا ومشاركة مميزة من أهالي المحافظة.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
03:42 PM

شاهد من نجران.. انطلاق فعالية اليوم الوطني للمشي.. 30 دقيقة تحفّز الأهالي

"آل جليدان": مبادرة لـ"الصحة" تستهدف جميع الفئات بالمملكة وفق "رؤية 30"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
261

أطلق نائب مدير صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، فعالية اليوم الوطني للمشي، بحضور مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبو ذيبة، وممثلي الدوائر الحكومية، ورؤساء الأندية بالمنطقة؛ وذلك بممشى طريق الملك عبدالعزيز بجوار مستشفى الولادة والأطفال.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان، أن فعالية اليوم الوطني للمشي، تُعَد أحد مبادرات وزارة الصحة لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع في مدن ومحافظات المملكة كافة.

وأفاد بأن هذا اليوم يأتي خلال شهر مارس لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 لرفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع، والسعي لرفع متوسط أعمار السعوديين من 74 عامًا إلى 80 عامًا.

وبيّن "آل جليدان"، أن فعاليات المشي شهدت قبل انطلاقها، الاطلاعَ على أنشطة الأركان التوعوية المصاحبة للفعالية التي تَضَمّنت التعريفَ بطرق الوقاية من العدوى وفيروس كورونا الجديد والتغذية والكشف المبكر للسكري.

وأشار إلى مشاركة مميزة من الأهالي، والمشي 30 دقيقة، وسط حضور مميز من مختلف الأعمار ومشاركة أمانة نجران وتعليم المنطقة والهلال الأحمر السعودي والكلية التقنية وأندية نجران والأخدود.

ولفت المتحدث الرسمي بصحة نجران، إلى أن الفعالية تستهدف جميع فئات المجتمع من أطفال ونساء رجال، وطلاب مدارس التعليم بجميع مراحله، وطلاب الجامعة، وطلاب التعليم الفني والمهني؛ حيث تم إيضاح فوائد المشي على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، وتقوية العظام والمفاصل، ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

يُذكر أن الصحة في نجران، نفّذت ثلاث حملات ميدانية للمشي في شهر فبراير الماضي في مضمار ملعب نادي الأخدود، وأخرى بالتعاون مع تعليم منطقة نجران، وحملة في محافظة حبونا التي شهدت حضورًا ومشاركة مميزة من أهالي المحافظة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,918
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,020
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,172

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة