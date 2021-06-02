رئيس بلدية تيماء: الحفاظ على الممتلكات العامة عملية مشتركة

لترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة

أكد رئيس بلدية محافظة تيماء، المهندس سلامة بن هليل البلوي، ضرورة توعية المجتمع وتثقيفه والارتقاء به نحو ترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة، وتعزيز سلوك أفراده بأن الممتلكات العامة بما فيها الحدائق والمتنزهات هي للجميع، مشيراً إلى أن الحفاظ عليها يعد عملية مشتركة بين بلدية المحافظة ومرتاديها.

وأشار "البلوي" إلى أهمية مساهمة أفراد المجتمع كافة بأعمال نظافة محافظة تيماء ومراكزها وقراها من خلال التزامهم بوضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة والمعدة من قبل البلدية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الخدمات خلال الفترة الماضية حملات النظافة وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة تيماء، أن الهدف من تكثيف الحملات في هذه الفترة هو النهوض بمستوى وتطوير وتحسين جوانب النظافة العامة، وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية وحول المنازل، ورفع مخلفات البناء والأنقاض بالمحافظة بالإضافة للطرق التي تقع في نطاق أعمال بلدية المحافظة، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة بحملاتها على مدار العام.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتشويه البصري أو الإضرار بالبيئة أو إلقاء المخلفات داخل الأحياء السكنية أو في الأراضي الفضاء، وذلك عبر التواصل مع القنوات التفاعلية التي أتاحتها بلدية محافظة تيماء للجميع أو الاتصال على الرقم الموحد 940.