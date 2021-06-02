النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس بلدية تيماء: الحفاظ على الممتلكات العامة عملية مشتركة

لترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة

أكد رئيس بلدية محافظة تيماء، المهندس سلامة بن هليل البلوي، ضرورة توعية المجتمع وتثقيفه والارتقاء به نحو ترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة، وتعزيز سلوك أفراده بأن الممتلكات العامة بما فيها الحدائق والمتنزهات هي للجميع، مشيراً إلى أن الحفاظ عليها يعد عملية مشتركة بين بلدية المحافظة ومرتاديها.

وأشار "البلوي" إلى أهمية مساهمة أفراد المجتمع كافة بأعمال نظافة محافظة تيماء ومراكزها وقراها من خلال التزامهم بوضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة والمعدة من قبل البلدية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الخدمات خلال الفترة الماضية حملات النظافة وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة تيماء، أن الهدف من تكثيف الحملات في هذه الفترة هو النهوض بمستوى وتطوير وتحسين جوانب النظافة العامة، وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية وحول المنازل، ورفع مخلفات البناء والأنقاض بالمحافظة بالإضافة للطرق التي تقع في نطاق أعمال بلدية المحافظة، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة بحملاتها على مدار العام.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتشويه البصري أو الإضرار بالبيئة أو إلقاء المخلفات داخل الأحياء السكنية أو في الأراضي الفضاء، وذلك عبر التواصل مع القنوات التفاعلية التي أتاحتها بلدية محافظة تيماء للجميع أو الاتصال على الرقم الموحد 940.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس بلدية تيماء: الحفاظ على الممتلكات العامة عملية مشتركة
سبق

أكد رئيس بلدية محافظة تيماء، المهندس سلامة بن هليل البلوي، ضرورة توعية المجتمع وتثقيفه والارتقاء به نحو ترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة، وتعزيز سلوك أفراده بأن الممتلكات العامة بما فيها الحدائق والمتنزهات هي للجميع، مشيراً إلى أن الحفاظ عليها يعد عملية مشتركة بين بلدية المحافظة ومرتاديها.

وأشار "البلوي" إلى أهمية مساهمة أفراد المجتمع كافة بأعمال نظافة محافظة تيماء ومراكزها وقراها من خلال التزامهم بوضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة والمعدة من قبل البلدية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الخدمات خلال الفترة الماضية حملات النظافة وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة تيماء، أن الهدف من تكثيف الحملات في هذه الفترة هو النهوض بمستوى وتطوير وتحسين جوانب النظافة العامة، وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية وحول المنازل، ورفع مخلفات البناء والأنقاض بالمحافظة بالإضافة للطرق التي تقع في نطاق أعمال بلدية المحافظة، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة بحملاتها على مدار العام.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتشويه البصري أو الإضرار بالبيئة أو إلقاء المخلفات داخل الأحياء السكنية أو في الأراضي الفضاء، وذلك عبر التواصل مع القنوات التفاعلية التي أتاحتها بلدية محافظة تيماء للجميع أو الاتصال على الرقم الموحد 940.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
07:52 PM

رئيس بلدية تيماء: الحفاظ على الممتلكات العامة عملية مشتركة

لترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
965

أكد رئيس بلدية محافظة تيماء، المهندس سلامة بن هليل البلوي، ضرورة توعية المجتمع وتثقيفه والارتقاء به نحو ترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة، وتعزيز سلوك أفراده بأن الممتلكات العامة بما فيها الحدائق والمتنزهات هي للجميع، مشيراً إلى أن الحفاظ عليها يعد عملية مشتركة بين بلدية المحافظة ومرتاديها.

وأشار "البلوي" إلى أهمية مساهمة أفراد المجتمع كافة بأعمال نظافة محافظة تيماء ومراكزها وقراها من خلال التزامهم بوضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة والمعدة من قبل البلدية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الخدمات خلال الفترة الماضية حملات النظافة وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة تيماء، أن الهدف من تكثيف الحملات في هذه الفترة هو النهوض بمستوى وتطوير وتحسين جوانب النظافة العامة، وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع وبين الأحياء السكنية وحول المنازل، ورفع مخلفات البناء والأنقاض بالمحافظة بالإضافة للطرق التي تقع في نطاق أعمال بلدية المحافظة، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة بحملاتها على مدار العام.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتشويه البصري أو الإضرار بالبيئة أو إلقاء المخلفات داخل الأحياء السكنية أو في الأراضي الفضاء، وذلك عبر التواصل مع القنوات التفاعلية التي أتاحتها بلدية محافظة تيماء للجميع أو الاتصال على الرقم الموحد 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,510

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة