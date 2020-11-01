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تحذير السعوديين في كاليفورنيا من اتساع رقعة حرائق الغابات

مُطالبةً الجميع بالتواصل مع القنصلية في حالات الضرورة

أهابت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الأمريكية، بالمواطنين السعوديين المتواجدين في ولاية كاليفورنيا، توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية؛ نظراً لاتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا خلال الأسبوع الجاري؛ مطالبةً الجميع بالتواصل مع القنصلية في حالات الضرورة.

وتسبب حريق "سيلفرادو" في مقاطعة أورانج حتى مساء يوم أمس السبت، في حرق 12591 فدانًا من الغابات، وألحق الأضرار ببعض المباني، كما دمر ثلاثة مبانٍ، وتَعَرّض اثنان من رجال الإطفاء لإصابات وحروق، حالة أحدهما خطيرة.

حرائق الغابات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير السعوديين في كاليفورنيا من اتساع رقعة حرائق الغابات
سبق

أهابت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الأمريكية، بالمواطنين السعوديين المتواجدين في ولاية كاليفورنيا، توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية؛ نظراً لاتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا خلال الأسبوع الجاري؛ مطالبةً الجميع بالتواصل مع القنصلية في حالات الضرورة.

وتسبب حريق "سيلفرادو" في مقاطعة أورانج حتى مساء يوم أمس السبت، في حرق 12591 فدانًا من الغابات، وألحق الأضرار ببعض المباني، كما دمر ثلاثة مبانٍ، وتَعَرّض اثنان من رجال الإطفاء لإصابات وحروق، حالة أحدهما خطيرة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
08:19 AM

تحذير السعوديين في كاليفورنيا من اتساع رقعة حرائق الغابات

مُطالبةً الجميع بالتواصل مع القنصلية في حالات الضرورة

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خالد علي - جدة
0
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أهابت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الأمريكية، بالمواطنين السعوديين المتواجدين في ولاية كاليفورنيا، توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية؛ نظراً لاتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا خلال الأسبوع الجاري؛ مطالبةً الجميع بالتواصل مع القنصلية في حالات الضرورة.

وتسبب حريق "سيلفرادو" في مقاطعة أورانج حتى مساء يوم أمس السبت، في حرق 12591 فدانًا من الغابات، وألحق الأضرار ببعض المباني، كما دمر ثلاثة مبانٍ، وتَعَرّض اثنان من رجال الإطفاء لإصابات وحروق، حالة أحدهما خطيرة.

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