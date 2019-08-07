أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية، قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)؛ وقد تمت مباشرة الحالة في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية.
التنمية الاجتماعية: فيديو ضرب الطفل بسبب ارتدائه لقميص الأهلي.. قديم واتخذت فيه كافة الإجراءات
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية، قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)؛ وقد تمت مباشرة الحالة في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية.
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التنمية الاجتماعية: فيديو ضرب الطفل بسبب ارتدائه لقميص الأهلي.. قديم واتخذت فيه كافة الإجراءاتعبدالله البرقاوي سبق 2019-08-07
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:16 PM
التنمية الاجتماعية: فيديو ضرب الطفل بسبب ارتدائه لقميص الأهلي.. قديم واتخذت فيه كافة الإجراءات
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية، قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)؛ وقد تمت مباشرة الحالة في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية.
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