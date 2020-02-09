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التعاون يفقد 10 لاعبين أمام الشارقة آسيوياً

أعلن نادي التعاون، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسجيل اللاعبين: ذعار العتيبي وسميحان النابت ومالك العبدالمنعم في قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.

وأشار النادي إلى أن السبب يعود لانضمام اللاعبين للنادي بعد رفع القائمة الأولية.

وسيفتقد الفريق لخدمات الثلاثي بالإضافة لسبعة لاعبين آخرين، وهم حسين شيعان للإيقاف آسيوياً، وستة لاعبين للإصابة وهم تاوامبا، حسن كادش، وربيع سفياني، وإبراهيم الزبيدي، إبراهيم العتيبي، وريان الموسى.

وسيخوض الفريق أولى مبارياته بالبطولة يوم الثلاثاء أمام الشارقة الإماراتي.

نادي التعاون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يفقد 10 لاعبين أمام الشارقة آسيوياً
سبق

أعلن نادي التعاون، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسجيل اللاعبين: ذعار العتيبي وسميحان النابت ومالك العبدالمنعم في قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.

وأشار النادي إلى أن السبب يعود لانضمام اللاعبين للنادي بعد رفع القائمة الأولية.

وسيفتقد الفريق لخدمات الثلاثي بالإضافة لسبعة لاعبين آخرين، وهم حسين شيعان للإيقاف آسيوياً، وستة لاعبين للإصابة وهم تاوامبا، حسن كادش، وربيع سفياني، وإبراهيم الزبيدي، إبراهيم العتيبي، وريان الموسى.

وسيخوض الفريق أولى مبارياته بالبطولة يوم الثلاثاء أمام الشارقة الإماراتي.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
07:45 PM

التعاون يفقد 10 لاعبين أمام الشارقة آسيوياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلن نادي التعاون، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسجيل اللاعبين: ذعار العتيبي وسميحان النابت ومالك العبدالمنعم في قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.

وأشار النادي إلى أن السبب يعود لانضمام اللاعبين للنادي بعد رفع القائمة الأولية.

وسيفتقد الفريق لخدمات الثلاثي بالإضافة لسبعة لاعبين آخرين، وهم حسين شيعان للإيقاف آسيوياً، وستة لاعبين للإصابة وهم تاوامبا، حسن كادش، وربيع سفياني، وإبراهيم الزبيدي، إبراهيم العتيبي، وريان الموسى.

وسيخوض الفريق أولى مبارياته بالبطولة يوم الثلاثاء أمام الشارقة الإماراتي.

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