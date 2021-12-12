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المملكة تعلن ميزانية 2022: إنفاق 955 مليار ريال.. والإيرادات 1.045 مليار

69.5 مليون ريال تعويضًا للمزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء

بـ 4000 ريال عن كل هكتار بموجب القرار الوزاري

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف دفعة من مبالغ التعويض المادي لـ(2348) مزارعًا، بمبلغ إجمالي (69.576.874) ريالاً للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلَّصوا مساحاتهم.

وأوضحت "الوزارة" أن القرار شمل المزارعين الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16/ 1/ 1438هـ، بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

وأضافت "الوزارة" بأنه قُدِّر التعويض المالي للمزارعين بـ (4000) ريال عن كل هكتار، وذلك بموجب ما ورد في البندين "خامسًا وسادسًا" من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وبتاريخ 25 / 2/ 1437هـ، التي عُمل على إعدادها من قِبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، وطُبِّقت ابتداء من 25 صفر 1440هـ. وإن توجُّه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصًا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية غير المتجددة، التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها، مع ضمان دعم صغار المزارعين، وتنميتهم، واستمرارهم في النشاط الزراعي.

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69.5 مليون ريال تعويضًا للمزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف دفعة من مبالغ التعويض المادي لـ(2348) مزارعًا، بمبلغ إجمالي (69.576.874) ريالاً للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلَّصوا مساحاتهم.

وأوضحت "الوزارة" أن القرار شمل المزارعين الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16/ 1/ 1438هـ، بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

وأضافت "الوزارة" بأنه قُدِّر التعويض المالي للمزارعين بـ (4000) ريال عن كل هكتار، وذلك بموجب ما ورد في البندين "خامسًا وسادسًا" من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وبتاريخ 25 / 2/ 1437هـ، التي عُمل على إعدادها من قِبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، وطُبِّقت ابتداء من 25 صفر 1440هـ. وإن توجُّه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصًا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية غير المتجددة، التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها، مع ضمان دعم صغار المزارعين، وتنميتهم، واستمرارهم في النشاط الزراعي.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:05 PM

69.5 مليون ريال تعويضًا للمزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء

بـ 4000 ريال عن كل هكتار بموجب القرار الوزاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف دفعة من مبالغ التعويض المادي لـ(2348) مزارعًا، بمبلغ إجمالي (69.576.874) ريالاً للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلَّصوا مساحاتهم.

وأوضحت "الوزارة" أن القرار شمل المزارعين الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16/ 1/ 1438هـ، بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

وأضافت "الوزارة" بأنه قُدِّر التعويض المالي للمزارعين بـ (4000) ريال عن كل هكتار، وذلك بموجب ما ورد في البندين "خامسًا وسادسًا" من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وبتاريخ 25 / 2/ 1437هـ، التي عُمل على إعدادها من قِبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، وطُبِّقت ابتداء من 25 صفر 1440هـ. وإن توجُّه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصًا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية غير المتجددة، التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها، مع ضمان دعم صغار المزارعين، وتنميتهم، واستمرارهم في النشاط الزراعي.

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