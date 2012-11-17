"الغذاء والدواء": فاعلية امتصاص الدواء قد تتغير بسبب المكملات الغذائية

الهيئة دعت إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناولها معًا في نفس الوقت

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن فاعلية امتصاص الدواء قد تتغير بتناوله مع بعض المكملات الغذائية، ونصحت باستشارة الطبيب قبل تناولها معًا في نفس الوقت.

وقالت "الهيئة": بعض المكملات الغذائية قد تزيد مفعول الأدوية مثل الأسبرين وفيتامين "هـ"؛ بينما بعضها الآخر قد يُنقص المفعول.

وأضافت: بعض المكملات الغذائية باستطاعتها تغيير امتصاص الدواء، وهذا بدوره يؤثر على فاعلية الأدوية مثل المكملات التي تحتوي على حبوب النخالة مع lovastatin.