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"ملحقية إيرلندا" تدشن لوحة شرف المبتعثين المتميزين

نظمت الملحقية الثقافية في إيرلندا، اليوم، حفل تدشين لوحة الشرف وتكريم المبتعثين المتميزين برعاية من سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إيرلندا نايل بن أحمد الجبير.

وألقى الملحق الثقافي الدكتور عبدالله بن محمد الضلعان، كلمة رحب فيها بالسفير والحضور الكريم من المبتعثين المكرمين، مؤكدًا على حرص الملحقية والقائمين عليها على تشجيع المبتعثين، وحثهم على التميز في كافة النواحي الدراسية، وليتميزوا في دراستهم الأكاديمية والأنشطة الثقافية، ونشر ثقافة التطوع بينهم بما يتوافق مع ديننا وثقافتنا.

كما أشار "الضلعان" إلى أن التميز لا يأتي إلا بالمثابرة وحرص الطالب ومواصلته الجهود ليصل إلى مبتغاه –بإذن الله- مهما كانت العوائق التي قد تواجهه، وحث المبتعثين على الاستفادة من فرصة الابتعاث ليحصلوا على الشهادات العليا، ويعودوا للمشاركة في التنمية والنهضة الشاملة لتي تشهدها مملكتنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهم الله-.

بدوره ألقى السفير نايل الجبير كلمة بتلك المناسبة شكر فيها الملحق الثقافي ومنسوبي الملحقية والقائمين على تنظيم الحفل وحرص الملحقية على إبراز والتعريف بالطلاب المميزين في لوحة الشرف على موقع الملحقية.

وفي أثناء الحفل، ألقى وكيل الوزارة لشؤون البعثات الدكتور جاسر الحريش كلمة -منقولة عبر الفيديو– عبر فيها عن شكره للسفير على رعاية الحفل والملحق ومنسوبي الملحقية على تدشين لوحة الشرف لتكريم المبتعثين المتميزين وحثهم على مواصلة العطاء وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

بعد ذلك تم تدشين لوحة الشرف من قبل السفير والملحق الثقافي وتكريم الطلاب المتميزين أكاديميًا وثقافيًا واجتماعيًا ورئيس النادي السعودي ورؤساء الجمعيات والمشرف العام على برنامج تكامل من قبلهم.


وفي نهاية الحفل، شكر الملحق الثقافي الحضور والمكرمين، وخص بالشكر السفير نايل بن أحمد الجبير، ووكيل الوزارة لشؤون البعثات، والمشرف على الملحقيات الدكتور جاسر بن سليمان الحربش.

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"ملحقية إيرلندا" تدشن لوحة شرف المبتعثين المتميزين
سبق

نظمت الملحقية الثقافية في إيرلندا، اليوم، حفل تدشين لوحة الشرف وتكريم المبتعثين المتميزين برعاية من سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إيرلندا نايل بن أحمد الجبير.

وألقى الملحق الثقافي الدكتور عبدالله بن محمد الضلعان، كلمة رحب فيها بالسفير والحضور الكريم من المبتعثين المكرمين، مؤكدًا على حرص الملحقية والقائمين عليها على تشجيع المبتعثين، وحثهم على التميز في كافة النواحي الدراسية، وليتميزوا في دراستهم الأكاديمية والأنشطة الثقافية، ونشر ثقافة التطوع بينهم بما يتوافق مع ديننا وثقافتنا.

كما أشار "الضلعان" إلى أن التميز لا يأتي إلا بالمثابرة وحرص الطالب ومواصلته الجهود ليصل إلى مبتغاه –بإذن الله- مهما كانت العوائق التي قد تواجهه، وحث المبتعثين على الاستفادة من فرصة الابتعاث ليحصلوا على الشهادات العليا، ويعودوا للمشاركة في التنمية والنهضة الشاملة لتي تشهدها مملكتنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهم الله-.

بدوره ألقى السفير نايل الجبير كلمة بتلك المناسبة شكر فيها الملحق الثقافي ومنسوبي الملحقية والقائمين على تنظيم الحفل وحرص الملحقية على إبراز والتعريف بالطلاب المميزين في لوحة الشرف على موقع الملحقية.

وفي أثناء الحفل، ألقى وكيل الوزارة لشؤون البعثات الدكتور جاسر الحريش كلمة -منقولة عبر الفيديو– عبر فيها عن شكره للسفير على رعاية الحفل والملحق ومنسوبي الملحقية على تدشين لوحة الشرف لتكريم المبتعثين المتميزين وحثهم على مواصلة العطاء وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

بعد ذلك تم تدشين لوحة الشرف من قبل السفير والملحق الثقافي وتكريم الطلاب المتميزين أكاديميًا وثقافيًا واجتماعيًا ورئيس النادي السعودي ورؤساء الجمعيات والمشرف العام على برنامج تكامل من قبلهم.


وفي نهاية الحفل، شكر الملحق الثقافي الحضور والمكرمين، وخص بالشكر السفير نايل بن أحمد الجبير، ووكيل الوزارة لشؤون البعثات، والمشرف على الملحقيات الدكتور جاسر بن سليمان الحربش.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
12:22 AM

"ملحقية إيرلندا" تدشن لوحة شرف المبتعثين المتميزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت الملحقية الثقافية في إيرلندا، اليوم، حفل تدشين لوحة الشرف وتكريم المبتعثين المتميزين برعاية من سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إيرلندا نايل بن أحمد الجبير.

وألقى الملحق الثقافي الدكتور عبدالله بن محمد الضلعان، كلمة رحب فيها بالسفير والحضور الكريم من المبتعثين المكرمين، مؤكدًا على حرص الملحقية والقائمين عليها على تشجيع المبتعثين، وحثهم على التميز في كافة النواحي الدراسية، وليتميزوا في دراستهم الأكاديمية والأنشطة الثقافية، ونشر ثقافة التطوع بينهم بما يتوافق مع ديننا وثقافتنا.

كما أشار "الضلعان" إلى أن التميز لا يأتي إلا بالمثابرة وحرص الطالب ومواصلته الجهود ليصل إلى مبتغاه –بإذن الله- مهما كانت العوائق التي قد تواجهه، وحث المبتعثين على الاستفادة من فرصة الابتعاث ليحصلوا على الشهادات العليا، ويعودوا للمشاركة في التنمية والنهضة الشاملة لتي تشهدها مملكتنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهم الله-.

بدوره ألقى السفير نايل الجبير كلمة بتلك المناسبة شكر فيها الملحق الثقافي ومنسوبي الملحقية والقائمين على تنظيم الحفل وحرص الملحقية على إبراز والتعريف بالطلاب المميزين في لوحة الشرف على موقع الملحقية.

وفي أثناء الحفل، ألقى وكيل الوزارة لشؤون البعثات الدكتور جاسر الحريش كلمة -منقولة عبر الفيديو– عبر فيها عن شكره للسفير على رعاية الحفل والملحق ومنسوبي الملحقية على تدشين لوحة الشرف لتكريم المبتعثين المتميزين وحثهم على مواصلة العطاء وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

بعد ذلك تم تدشين لوحة الشرف من قبل السفير والملحق الثقافي وتكريم الطلاب المتميزين أكاديميًا وثقافيًا واجتماعيًا ورئيس النادي السعودي ورؤساء الجمعيات والمشرف العام على برنامج تكامل من قبلهم.


وفي نهاية الحفل، شكر الملحق الثقافي الحضور والمكرمين، وخص بالشكر السفير نايل بن أحمد الجبير، ووكيل الوزارة لشؤون البعثات، والمشرف على الملحقيات الدكتور جاسر بن سليمان الحربش.

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