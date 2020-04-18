الأمانة تضبط مستودعًا لتخزين مشتقات التبغ والمعسل داخل شقة سكنية بـ"هدا الطائف"

ضمن جولة ميدانية نُفذت لمتابعة مدى تقيُّد الأنشطة التجارية باحترازات "كورونا"

ضبطت أمانة محافظة الطائف- ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"- مستودعًا مخالفًا داخل شقة سكنية، لتخزين التبغ والدخان وجراك المعسل، حيث تعمد العمالة التي تُدير ذلك التخزين لبيعه بأسعار أعلى في ظل إغلاق المحال حاليًا تمشيًا مع التعليمات والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.

مراقبو البلدية كانوا قد أخضعوا ذلك المستودع للتفتيش، وضبطوا مواد مجهولة المصدر تتعلق بالتبغ، وذلك ضمن جولة ميدانية نُفذت لمتابعة الأنشطة التجارية، ومدى تقيدها بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.