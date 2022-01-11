قال محافظ شبوة عوض العولقي: إن دور تحالف دعم الشرعية أساسي في الانتصار على الحوثيين وتحرير مديريات المحافظة. وأكد "العولقي" اليوم تحرير كل أراضي المحافظة من المليشيا الحوثية. وفي وقت سابق، قال "العولقي": إن معركة تحرير شبوة تشكل خطوة جديدة في تاريخ الحرب على مستوى اليمن والمحافظة؛ لأنها كانت حربًا نوعية خلافًا للحروب السابقة. واعتبر "العولقي" هذا النصر المحقق بتحرير مديريات شبوة بداية النصر لتحرير جميع المحافظات من مليشيا الحوثي.

محافظ شبوة معلنًا تحرير كل أراضي المحافظة: دور التحالف كان أساسيًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-11 قال محافظ شبوة عوض العولقي: إن دور تحالف دعم الشرعية أساسي في الانتصار على الحوثيين وتحرير مديريات المحافظة.

وأكد "العولقي" اليوم تحرير كل أراضي المحافظة من المليشيا الحوثية.

وفي وقت سابق، قال "العولقي": إن معركة تحرير شبوة تشكل خطوة جديدة في تاريخ الحرب على مستوى اليمن والمحافظة؛ لأنها كانت حربًا نوعية خلافًا للحروب السابقة.

واعتبر "العولقي" هذا النصر المحقق بتحرير مديريات شبوة بداية النصر لتحرير جميع المحافظات من مليشيا الحوثي.



11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 04:17 PM

محافظ شبوة معلنًا تحرير كل أراضي المحافظة: دور التحالف كان أساسيًّا قال: خطوة جديدة في تاريخ الحرب على مستوى اليمن والمحافظة.. حرب نوعية





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قال محافظ شبوة عوض العولقي: إن دور تحالف دعم الشرعية أساسي في الانتصار على الحوثيين وتحرير مديريات المحافظة.

وأكد "العولقي" اليوم تحرير كل أراضي المحافظة من المليشيا الحوثية.

وفي وقت سابق، قال "العولقي": إن معركة تحرير شبوة تشكل خطوة جديدة في تاريخ الحرب على مستوى اليمن والمحافظة؛ لأنها كانت حربًا نوعية خلافًا للحروب السابقة.

واعتبر "العولقي" هذا النصر المحقق بتحرير مديريات شبوة بداية النصر لتحرير جميع المحافظات من مليشيا الحوثي.

