نهاية أسبوع ماطرة بتبوك.. و"المدني": لا تقتربوا من هذه المواقع

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار تستمر لـ8 مساء وتشمل "أملج وتيماء"

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن استمرار الأمطار الرعدية على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الغد، وتشمل: تبوك، ومحافظتي أملج، وتيماء.