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تصادم بطريق عرعر طريف الدولي يصرع شخصين ويصيب ثالث

الهلال الأحمر باشَر الواقعة ونقل الحالات للمستشفى العام

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بإصابات بليغة؛ إثر حادث مروري وقع على طريق عرعر- طريف الدولي.

وذكر المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي، أن غرفة العمليات بالمنطقة، تلقت مساء أمس الأربعاء بلاغاً من مواطن الساعة (15:34)، بوجود حادث تصادم بين سيارتين (بالقرب من هجرة جابي على طرق عرعر- طريف الدولي).

وأضاف "العنزي": تم توجيه فرقتين إسعافيتين تابعتين لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، من مراكز بمدينة وعد الشمال، وحزم الجلاميد، وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة (16:02م)، تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين، تقلان ثلاثة أشخاص، سعوديي الجنسية، ونتج عن هذا الحادث وفاة اثنين منهم -رحمهما الله- وتعرض الثالث لإصابات خطيرة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصاب ونقله والمتوفين إلى مستشفى طريف العام.

حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصادم بطريق عرعر طريف الدولي يصرع شخصين ويصيب ثالث
سبق

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بإصابات بليغة؛ إثر حادث مروري وقع على طريق عرعر- طريف الدولي.

وذكر المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي، أن غرفة العمليات بالمنطقة، تلقت مساء أمس الأربعاء بلاغاً من مواطن الساعة (15:34)، بوجود حادث تصادم بين سيارتين (بالقرب من هجرة جابي على طرق عرعر- طريف الدولي).

وأضاف "العنزي": تم توجيه فرقتين إسعافيتين تابعتين لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، من مراكز بمدينة وعد الشمال، وحزم الجلاميد، وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة (16:02م)، تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين، تقلان ثلاثة أشخاص، سعوديي الجنسية، ونتج عن هذا الحادث وفاة اثنين منهم -رحمهما الله- وتعرض الثالث لإصابات خطيرة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصاب ونقله والمتوفين إلى مستشفى طريف العام.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
11:31 AM

تصادم بطريق عرعر طريف الدولي يصرع شخصين ويصيب ثالث

الهلال الأحمر باشَر الواقعة ونقل الحالات للمستشفى العام

A A A
بندر الدغمي - عرعر
0
5,313

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بإصابات بليغة؛ إثر حادث مروري وقع على طريق عرعر- طريف الدولي.

وذكر المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي، أن غرفة العمليات بالمنطقة، تلقت مساء أمس الأربعاء بلاغاً من مواطن الساعة (15:34)، بوجود حادث تصادم بين سيارتين (بالقرب من هجرة جابي على طرق عرعر- طريف الدولي).

وأضاف "العنزي": تم توجيه فرقتين إسعافيتين تابعتين لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، من مراكز بمدينة وعد الشمال، وحزم الجلاميد، وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة (16:02م)، تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين، تقلان ثلاثة أشخاص، سعوديي الجنسية، ونتج عن هذا الحادث وفاة اثنين منهم -رحمهما الله- وتعرض الثالث لإصابات خطيرة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصاب ونقله والمتوفين إلى مستشفى طريف العام.

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