أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 30 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها أربعة عشر مسجداً بمنطقة القصيم وسبعة مساجد في منطقة الرياض وخمسة مساجد في منطقة جازان وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد في منطقة الباحة, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجدًا بعد تعقيمها في 5 مناطق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-23 أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 30 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها أربعة عشر مسجداً بمنطقة القصيم وسبعة مساجد في منطقة الرياض وخمسة مساجد في منطقة جازان وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد في منطقة الباحة, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 03:59 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجدًا بعد تعقيمها في 5 مناطق مجموع ما تم تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد





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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 30 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها أربعة عشر مسجداً بمنطقة القصيم وسبعة مساجد في منطقة الرياض وخمسة مساجد في منطقة جازان وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد في منطقة الباحة, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.