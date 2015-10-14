رئيس الاتحاد الفلسطيني: خوض المنتخب السعودي اللقاء في فلسطين تطبيق لقرارات "الفيفا"

"الرجوب": تعبير صادق وملموس لمواقف المملكة من قضيتنا الوطنية

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب: إن خوض المنتخب السعودي مباراته مع منتخبنا غداً ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة تطبيق لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ولقرارات الاتحاد الآسيوي للعبة، وتعبير صادق وملموس لمواقف المملكة العربية السعودية من قضيتنا كقضية وطنية.

وشدد الرجوب خلال مؤتمر صحفي، عُقِد اليوم في مقر أكاديمية بلاتر، على أن هذا القرار تاريخي وفهم لرؤية واستراتيجية الحالة الوطنية الفلسطينية العادلة، شاكراً المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على كل ما يقدمونه من دعم لفلسطين.

وأضاف: لن نكون طرفاً في أي عملية تطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" الذي ينكر حقوقنا كافة، مؤكداً ضرورة عدم المشاركة في أي بطولة تكون "إسرائيل" مشاركة فيها بالألعاب الفردية والجماعية كافة، وعدم استضافة بطولة يشارك فيها "إسرائيليون"، وعدم القبول بلقاء أي لاعب "إسرائيلي" بأي منافسة، ونحن التزمنا بهذا الموضوع، وكذلك المملكة العربية السعودية ملتزمة بهذه النقاط.

وأكد "الرجوب" أهمية اللقاء؛ لكونه حدثاً مهماً للرياضة الفلسطينية، وتأكيداً لملعبنا البيتي الذي أقرته قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مشدداً على أن الرياضة أحد رموز الهوية الفلسطينية، ويجب علينا تجسيد رموز السيادة في سلوكنا، وأدائنا على أرض الملعب.