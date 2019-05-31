توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ قد تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة، ورياحاً نشطة على أجزاءٍ من جنوب منطقة الرياض.

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات تمتد إلى وسط المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-31 توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ قد تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة، ورياحاً نشطة على أجزاءٍ من جنوب منطقة الرياض.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442 08:22 AM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات تمتد إلى وسط المملكة رياح نشطة على أجزاءٍ من جنوب منطقة الرياض





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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ قد تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة، ورياحاً نشطة على أجزاءٍ من جنوب منطقة الرياض.