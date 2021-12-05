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الورطة كبيرة.. "كورونا" يحاصر 3200 راكب على متن سفينة في عرض البحر

التزمت ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة بعد اكتشاف 10 إصابات

تسببت إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تابعة لشركة "نرويجيان كروز لاين" الأميركية، فيما كانت تقترب من نيو أورليانز، في ورطة لأكثر من 3200 راكب على متن السفينة.

وقالت وزارة الصحة في لويزيانا في بيان صحفي، إن السفينة غادرت نيو أورليانز في 28 نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تعود نهاية هذا الأسبوع، وتحمل أكثر من 3200 راكب، توقفت خلال الأسبوع الماضي في بليز وهندوراس والمكسيك.

وقال البيان وفق سكاي نيوز عربية، إن "السفينة تلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة، بعد اكتشاف إصابات جديدة".

وقبل النزول في نيو أورليانز، سيخضع جميع ركاب السفينة لاختبارات، فيما قال المسؤولون إن أي مصاب سيذهب مباشرة إلى منزله، أو سيعزل نفسه في أماكن محددة ستوفرها السلطات.

ولم يفصح المسؤولون عن أي معلومات عن أحوال المصابين بالفيروس.

وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمر بعدم الإبحار في مارس عام 2020، مما أدى إلى توقف تام لحركة السفن انتهى في يونيو الماضي، حيث بدأت سفن الرحلات البحرية في مغادرة الموانئ الأميركية وفقا لمتطلبات الصحة والسلامة الجديدة.

وتطلب "نرويجيان كروز لاين" من الركاب وأفراد الطاقم، شهادات الحصول على تطعيم ضد "كوفيد 19" قبل أسبوعين على الأقل من المغادرة.

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الورطة كبيرة.. "كورونا" يحاصر 3200 راكب على متن سفينة في عرض البحر
سبق

تسببت إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تابعة لشركة "نرويجيان كروز لاين" الأميركية، فيما كانت تقترب من نيو أورليانز، في ورطة لأكثر من 3200 راكب على متن السفينة.

وقالت وزارة الصحة في لويزيانا في بيان صحفي، إن السفينة غادرت نيو أورليانز في 28 نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تعود نهاية هذا الأسبوع، وتحمل أكثر من 3200 راكب، توقفت خلال الأسبوع الماضي في بليز وهندوراس والمكسيك.

وقال البيان وفق سكاي نيوز عربية، إن "السفينة تلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة، بعد اكتشاف إصابات جديدة".

وقبل النزول في نيو أورليانز، سيخضع جميع ركاب السفينة لاختبارات، فيما قال المسؤولون إن أي مصاب سيذهب مباشرة إلى منزله، أو سيعزل نفسه في أماكن محددة ستوفرها السلطات.

ولم يفصح المسؤولون عن أي معلومات عن أحوال المصابين بالفيروس.

وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمر بعدم الإبحار في مارس عام 2020، مما أدى إلى توقف تام لحركة السفن انتهى في يونيو الماضي، حيث بدأت سفن الرحلات البحرية في مغادرة الموانئ الأميركية وفقا لمتطلبات الصحة والسلامة الجديدة.

وتطلب "نرويجيان كروز لاين" من الركاب وأفراد الطاقم، شهادات الحصول على تطعيم ضد "كوفيد 19" قبل أسبوعين على الأقل من المغادرة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:08 AM

الورطة كبيرة.. "كورونا" يحاصر 3200 راكب على متن سفينة في عرض البحر

التزمت ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة بعد اكتشاف 10 إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تابعة لشركة "نرويجيان كروز لاين" الأميركية، فيما كانت تقترب من نيو أورليانز، في ورطة لأكثر من 3200 راكب على متن السفينة.

وقالت وزارة الصحة في لويزيانا في بيان صحفي، إن السفينة غادرت نيو أورليانز في 28 نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تعود نهاية هذا الأسبوع، وتحمل أكثر من 3200 راكب، توقفت خلال الأسبوع الماضي في بليز وهندوراس والمكسيك.

وقال البيان وفق سكاي نيوز عربية، إن "السفينة تلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة، بعد اكتشاف إصابات جديدة".

وقبل النزول في نيو أورليانز، سيخضع جميع ركاب السفينة لاختبارات، فيما قال المسؤولون إن أي مصاب سيذهب مباشرة إلى منزله، أو سيعزل نفسه في أماكن محددة ستوفرها السلطات.

ولم يفصح المسؤولون عن أي معلومات عن أحوال المصابين بالفيروس.

وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمر بعدم الإبحار في مارس عام 2020، مما أدى إلى توقف تام لحركة السفن انتهى في يونيو الماضي، حيث بدأت سفن الرحلات البحرية في مغادرة الموانئ الأميركية وفقا لمتطلبات الصحة والسلامة الجديدة.

وتطلب "نرويجيان كروز لاين" من الركاب وأفراد الطاقم، شهادات الحصول على تطعيم ضد "كوفيد 19" قبل أسبوعين على الأقل من المغادرة.

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