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مدير تعليم محايل يفتتح مهرجان تقنيات القرن 21

يهدف إلى تنمية المهارات التقنية بين الشباب

افتتح مدير تعليم محايل المكلف، علي بن محسن العداوي، الأربعاء، فعاليات تقنيات القرن الواحد والعشرين، بمهرجان "محايل أدفأ" في جادة محايل.

ويعد المهرجان أحد برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية بمحايل عسير (بنين)، ويهدف إلى تنمية المهارات التقنية بين الشباب وتقدير منتجاتهم العلمية.

جاء ذلك، بحضور ممثل أندية الحي علي آل صعب، وكان في استقبالهم منسق المهرجان عبدالعزيز السيد، وبعد أن قص "العداوي" شريط الافتتاح، تجول في أركان المهرجان، ومنها ركن البرامج الذي يشرف عليه المعلمون: محمد المحايلي، وأحمد محمد مريف البارقي، وإبراهيم محمد شار.

ويهتم ركن البرامج، بعرض أنواع الروبوتات، وآلية التحكم بها في التعليم والتدريب والترفيه، والتعرف على المشاريع المقدمة من الطلاب من مكاتب تعليم محايل، وركن المسابقات والترفيه الذي يشرف عليه فيصل الشهري ويوسف جابر وإبراهيم عامر، ويشتمل على مسابقات (التلوين -تراكيب الليقو- والمسابقات الثقافية- والسحب اليومي على جوائز قيمة)، فيما يستمر المهرجان، حتى مساء اليوم.

مدير تعليم محايل مهرجان تقنيات القرن 21

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم محايل يفتتح مهرجان تقنيات القرن 21
سبق

افتتح مدير تعليم محايل المكلف، علي بن محسن العداوي، الأربعاء، فعاليات تقنيات القرن الواحد والعشرين، بمهرجان "محايل أدفأ" في جادة محايل.

ويعد المهرجان أحد برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية بمحايل عسير (بنين)، ويهدف إلى تنمية المهارات التقنية بين الشباب وتقدير منتجاتهم العلمية.

جاء ذلك، بحضور ممثل أندية الحي علي آل صعب، وكان في استقبالهم منسق المهرجان عبدالعزيز السيد، وبعد أن قص "العداوي" شريط الافتتاح، تجول في أركان المهرجان، ومنها ركن البرامج الذي يشرف عليه المعلمون: محمد المحايلي، وأحمد محمد مريف البارقي، وإبراهيم محمد شار.

ويهتم ركن البرامج، بعرض أنواع الروبوتات، وآلية التحكم بها في التعليم والتدريب والترفيه، والتعرف على المشاريع المقدمة من الطلاب من مكاتب تعليم محايل، وركن المسابقات والترفيه الذي يشرف عليه فيصل الشهري ويوسف جابر وإبراهيم عامر، ويشتمل على مسابقات (التلوين -تراكيب الليقو- والمسابقات الثقافية- والسحب اليومي على جوائز قيمة)، فيما يستمر المهرجان، حتى مساء اليوم.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
05:42 PM

مدير تعليم محايل يفتتح مهرجان تقنيات القرن 21

يهدف إلى تنمية المهارات التقنية بين الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - محايل عسير
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افتتح مدير تعليم محايل المكلف، علي بن محسن العداوي، الأربعاء، فعاليات تقنيات القرن الواحد والعشرين، بمهرجان "محايل أدفأ" في جادة محايل.

ويعد المهرجان أحد برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية بمحايل عسير (بنين)، ويهدف إلى تنمية المهارات التقنية بين الشباب وتقدير منتجاتهم العلمية.

جاء ذلك، بحضور ممثل أندية الحي علي آل صعب، وكان في استقبالهم منسق المهرجان عبدالعزيز السيد، وبعد أن قص "العداوي" شريط الافتتاح، تجول في أركان المهرجان، ومنها ركن البرامج الذي يشرف عليه المعلمون: محمد المحايلي، وأحمد محمد مريف البارقي، وإبراهيم محمد شار.

ويهتم ركن البرامج، بعرض أنواع الروبوتات، وآلية التحكم بها في التعليم والتدريب والترفيه، والتعرف على المشاريع المقدمة من الطلاب من مكاتب تعليم محايل، وركن المسابقات والترفيه الذي يشرف عليه فيصل الشهري ويوسف جابر وإبراهيم عامر، ويشتمل على مسابقات (التلوين -تراكيب الليقو- والمسابقات الثقافية- والسحب اليومي على جوائز قيمة)، فيما يستمر المهرجان، حتى مساء اليوم.

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