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نائب وزير البيئة: "ذا لاين" صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة

"المشيطي": امتدادٌ لحرص القيادة المستمر على حماية البيئة واستدامتها

أكد نائب وزير البيئة والزراعة والمياه منصور المشيطي، أن مشروع "ذا لاين" صياغةٌ مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة التي تجعل الإنسان أولًا، وامتدادٌ لحرص القيادة المستمر على حماية البيئة واستدامتها.

وقال "المشيطي" في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "مشروع ذا لاين صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة، أطلقه سمو سيدي ولي العهد ليؤكد أن الإنسان أولًا، وأن الحفاظ على البيئة ركيزة أساسية في رؤيته، ويضع المملكة على الريادة في المساهمة في صناعة المستقبل بشكل مستدام".

وأضاف المشيطي في تغريدة أخرى: "مشروع ذا لاين امتداد لاهتمام القيادة المستمر بحماية البيئة واستدامتها، وتأكيد على أن الإنسان على رأس أولوياتها باتجاه رؤية طموحة تصنع المستقبل المشرق لحياة أكثر سعادة لمواطن هذه الأرض وقاصديها من جميع دول العالم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير البيئة: "ذا لاين" صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة
سبق

أكد نائب وزير البيئة والزراعة والمياه منصور المشيطي، أن مشروع "ذا لاين" صياغةٌ مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة التي تجعل الإنسان أولًا، وامتدادٌ لحرص القيادة المستمر على حماية البيئة واستدامتها.

وقال "المشيطي" في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "مشروع ذا لاين صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة، أطلقه سمو سيدي ولي العهد ليؤكد أن الإنسان أولًا، وأن الحفاظ على البيئة ركيزة أساسية في رؤيته، ويضع المملكة على الريادة في المساهمة في صناعة المستقبل بشكل مستدام".

وأضاف المشيطي في تغريدة أخرى: "مشروع ذا لاين امتداد لاهتمام القيادة المستمر بحماية البيئة واستدامتها، وتأكيد على أن الإنسان على رأس أولوياتها باتجاه رؤية طموحة تصنع المستقبل المشرق لحياة أكثر سعادة لمواطن هذه الأرض وقاصديها من جميع دول العالم".

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:31 AM

نائب وزير البيئة: "ذا لاين" صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة

"المشيطي": امتدادٌ لحرص القيادة المستمر على حماية البيئة واستدامتها

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زيد الخمشي - الرياض
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أكد نائب وزير البيئة والزراعة والمياه منصور المشيطي، أن مشروع "ذا لاين" صياغةٌ مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة التي تجعل الإنسان أولًا، وامتدادٌ لحرص القيادة المستمر على حماية البيئة واستدامتها.

وقال "المشيطي" في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "مشروع ذا لاين صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة، أطلقه سمو سيدي ولي العهد ليؤكد أن الإنسان أولًا، وأن الحفاظ على البيئة ركيزة أساسية في رؤيته، ويضع المملكة على الريادة في المساهمة في صناعة المستقبل بشكل مستدام".

وأضاف المشيطي في تغريدة أخرى: "مشروع ذا لاين امتداد لاهتمام القيادة المستمر بحماية البيئة واستدامتها، وتأكيد على أن الإنسان على رأس أولوياتها باتجاه رؤية طموحة تصنع المستقبل المشرق لحياة أكثر سعادة لمواطن هذه الأرض وقاصديها من جميع دول العالم".

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