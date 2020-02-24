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"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد وتستثني هذه الدولة

في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 715 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الأولى المتعاقَد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة من أبريل يونيو 2020م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 360 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة، وتم الترسية على العروض الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة؛ حيث كانت المؤسسة قد تعاقدت خلال العام الماضي على استيراد كمية تُقدّر بنحو 3.4 مليون طن من القمح المستورد، فيما قامت بشراء كامل الإنتاج المحلي من المزارعين والبالغ بحدود 202 ألف طن؛ تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ ليبلغ إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح خلال العام 2019م نحو 3.6 مليون طن.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراضُ أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.

المؤسسة العامة للحبوب القمح القمح المستورد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد وتستثني هذه الدولة
سبق

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 715 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الأولى المتعاقَد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة من أبريل يونيو 2020م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 360 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة، وتم الترسية على العروض الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة؛ حيث كانت المؤسسة قد تعاقدت خلال العام الماضي على استيراد كمية تُقدّر بنحو 3.4 مليون طن من القمح المستورد، فيما قامت بشراء كامل الإنتاج المحلي من المزارعين والبالغ بحدود 202 ألف طن؛ تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ ليبلغ إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح خلال العام 2019م نحو 3.6 مليون طن.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراضُ أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:05 AM

"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد وتستثني هذه الدولة

في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 715 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الأولى المتعاقَد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة من أبريل يونيو 2020م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 360 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة، وتم الترسية على العروض الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة؛ حيث كانت المؤسسة قد تعاقدت خلال العام الماضي على استيراد كمية تُقدّر بنحو 3.4 مليون طن من القمح المستورد، فيما قامت بشراء كامل الإنتاج المحلي من المزارعين والبالغ بحدود 202 ألف طن؛ تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ ليبلغ إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح خلال العام 2019م نحو 3.6 مليون طن.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراضُ أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.

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