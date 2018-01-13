كيف نجا رجل قضى 23 يومًا في منطقة متجمدة ملتحفًا بمعطفه

حاول نحت كلمة النجدة على الثلج لإثارة الانتباه لكن دون جدوى

قضى رجل 23 يومًا صامدًا في منطقة متجمدة بولاية ألاسكا الأمريكية، بعد أن احترق منزله هناك، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وكان منزل تاسيون ستيلي، البالغ من العمر 30 عامًا، قد احترق بعد أن وضع بالخطأ كرتونًا في موقد الحطب للمساعدة في تعزيز الإضاءة؛ إلا أن النيران سرعان ما اشتعلت والتهمت البيت.

وفرّ "ستيلي" من منزله المحترق حاملًا معه بضع بطانيات ومعاطف، إضافة إلى "أكياس النوم" وكمية محدودة من الطعام.

وذكر ستيلي، الذي كان يحكي بحزن ومرارة ما وقع له في منتصف ديسمبر الماضي في منطقة نائية في وادي سوسيتنا: "كنت آمل أن يتبعني كلبي إلى الخارج؛ لكنه للأسف لم يفعل".

وأضاف: "لا كلمات لديّ للتعبير عن ما حدث. شعرت وكأن رئتي تمزقت. كان حظي سيئًا في ذلك اليوم؛ حتى إن هاتفي لم يعمل".

وتابع: "حاولت نحت كلمة (النجدة) على الثلج لإثارة الانتباه لكن دون جدوى. قضيت معظم الوقت في النوم داخل كهف ثلجي. لم أكن أحاول الخروج".

وبعد مرور 23 يومًا من الانتظار والصمود، تم إنقاذ الرجل بعد إشعار تَقَدّم به صديقه، الذي استغرب لاختفائه منذ عدة أسابيع، إلى السلطات الأمنية للولاية الأمريكية.

ووصلت المساعدة الأمنية، يوم الخميس الماضي، وقالت السلطات: إن ستيلي "بدا بصحة جيدة".