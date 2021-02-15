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الأمن العام: ضبط 23 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والشرقية)، (23) مخالفاً لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (14) مواطناً و(9) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسورية والباكستانية والفلبينية والهندية والبنجلادشية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (23) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.


وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.


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الأمن العام: ضبط 23 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والشرقية)، (23) مخالفاً لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (14) مواطناً و(9) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسورية والباكستانية والفلبينية والهندية والبنجلادشية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (23) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.


وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.


15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
09:20 PM

الأمن العام: ضبط 23 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والشرقية)، (23) مخالفاً لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (14) مواطناً و(9) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسورية والباكستانية والفلبينية والهندية والبنجلادشية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (23) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.


وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.


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