النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا وأكثر

تسجيل ١١حالة وفاة جديدة وإجمالي الضحايا بلغ ٧٣٢٠

قالت الصحة إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا وأكثر، وذلك عبر كافة مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة .
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1215) حالة مؤكدة وتعافي (1161) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10195) حالة، منها (1355) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (447178) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (429663) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7320) حالة "يرحمهم الله جميعًا".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا وأكثر
سبق

قالت الصحة إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا وأكثر، وذلك عبر كافة مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة .
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1215) حالة مؤكدة وتعافي (1161) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10195) حالة، منها (1355) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (447178) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (429663) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7320) حالة "يرحمهم الله جميعًا".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
03:51 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
11:17 PM

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا وأكثر

تسجيل ١١حالة وفاة جديدة وإجمالي الضحايا بلغ ٧٣٢٠

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
6,573

قالت الصحة إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا وأكثر، وذلك عبر كافة مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة .
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1215) حالة مؤكدة وتعافي (1161) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10195) حالة، منها (1355) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (447178) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (429663) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7320) حالة "يرحمهم الله جميعًا".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,111
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,652
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,371

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة