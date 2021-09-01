النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جدة تكشف عن 3 حدائق نوعية لتحسين جودة الحياة داخل الأحياء

مسطحات خضراء.. ضمن مبادرات أنسنة المدينة وبتكلفة تقارب 16 مليونًا

كشفت أمانة محافظة جدة، عن تنفيذ ثلاثة مشاريع حدائق نوعية في أحياء الفضيلة والرياض والريان، على مساحة إجمالية تُقدّر بـ36.745م٢، وبتكلفة تتجاوز الـ15 مليونًا و777 ألف ريال.

وذلك ضمن أعمال تحسين الصورة الجمالية، وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، ومبادرات أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة، التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقال المهندس ياسر مفتي مدير عام المرافق والواجهات البحرية في الأمانة: تسارع الأعمال في تنفيذ حديقة الفضيلة جنوب جدة على مساحة 19.700م٢، وكذلك حديقة الرياض شمال المحافظة على مساحة 11.500م٢؛ لافتًا إلى أن الحديقتين ستشكلان متنفسًا حيويًّا للسكان، وتستهدفان جميع شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة والعائلات والشباب والأطفال؛ فيما يتميز المشروعان بتوفير مرافق وخدمات متنوعة تشمل: جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة، وملعبًا رياضيًّا ومسارًا للمشاة ومسارًا للدراجات ودورات مياه، بجانب تخصيص مواقع لعربات الطعام وتوفير ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وأضاف "مفتي": أن حي الريان شرق جدة يشهد تنفيذ حديقة نوعية ثالثة على مساحة ٥٥٤٥م٢، تستهدف جميع الشرائح، وتضم جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة ومسارًا للمشاة ومسارًا للدراجات، بالإضافة إلى ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وتسعى أمانة جدة من خلال تنفيذ الحدائق النوعية، إلى رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة الرياضية.

يُذكر أن أمانة جدة تعمل حاليًا على تطوير حديقة الأمير ماجد على شارع المكرونة بحي الربوة، شمال المحافظة، والتي يجري تنفيذها وفق أعلى المواصفات كأكبر حديقة في مدينة جدة على مساحة إجمالية، تقدر بـ١٢٠ ألف متر مربع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة تكشف عن 3 حدائق نوعية لتحسين جودة الحياة داخل الأحياء
سبق

كشفت أمانة محافظة جدة، عن تنفيذ ثلاثة مشاريع حدائق نوعية في أحياء الفضيلة والرياض والريان، على مساحة إجمالية تُقدّر بـ36.745م٢، وبتكلفة تتجاوز الـ15 مليونًا و777 ألف ريال.

وذلك ضمن أعمال تحسين الصورة الجمالية، وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، ومبادرات أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة، التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقال المهندس ياسر مفتي مدير عام المرافق والواجهات البحرية في الأمانة: تسارع الأعمال في تنفيذ حديقة الفضيلة جنوب جدة على مساحة 19.700م٢، وكذلك حديقة الرياض شمال المحافظة على مساحة 11.500م٢؛ لافتًا إلى أن الحديقتين ستشكلان متنفسًا حيويًّا للسكان، وتستهدفان جميع شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة والعائلات والشباب والأطفال؛ فيما يتميز المشروعان بتوفير مرافق وخدمات متنوعة تشمل: جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة، وملعبًا رياضيًّا ومسارًا للمشاة ومسارًا للدراجات ودورات مياه، بجانب تخصيص مواقع لعربات الطعام وتوفير ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وأضاف "مفتي": أن حي الريان شرق جدة يشهد تنفيذ حديقة نوعية ثالثة على مساحة ٥٥٤٥م٢، تستهدف جميع الشرائح، وتضم جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة ومسارًا للمشاة ومسارًا للدراجات، بالإضافة إلى ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وتسعى أمانة جدة من خلال تنفيذ الحدائق النوعية، إلى رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة الرياضية.

يُذكر أن أمانة جدة تعمل حاليًا على تطوير حديقة الأمير ماجد على شارع المكرونة بحي الربوة، شمال المحافظة، والتي يجري تنفيذها وفق أعلى المواصفات كأكبر حديقة في مدينة جدة على مساحة إجمالية، تقدر بـ١٢٠ ألف متر مربع.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:28 PM

أمانة جدة تكشف عن 3 حدائق نوعية لتحسين جودة الحياة داخل الأحياء

مسطحات خضراء.. ضمن مبادرات أنسنة المدينة وبتكلفة تقارب 16 مليونًا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,844

كشفت أمانة محافظة جدة، عن تنفيذ ثلاثة مشاريع حدائق نوعية في أحياء الفضيلة والرياض والريان، على مساحة إجمالية تُقدّر بـ36.745م٢، وبتكلفة تتجاوز الـ15 مليونًا و777 ألف ريال.

وذلك ضمن أعمال تحسين الصورة الجمالية، وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، ومبادرات أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة، التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقال المهندس ياسر مفتي مدير عام المرافق والواجهات البحرية في الأمانة: تسارع الأعمال في تنفيذ حديقة الفضيلة جنوب جدة على مساحة 19.700م٢، وكذلك حديقة الرياض شمال المحافظة على مساحة 11.500م٢؛ لافتًا إلى أن الحديقتين ستشكلان متنفسًا حيويًّا للسكان، وتستهدفان جميع شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة والعائلات والشباب والأطفال؛ فيما يتميز المشروعان بتوفير مرافق وخدمات متنوعة تشمل: جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة، وملعبًا رياضيًّا ومسارًا للمشاة ومسارًا للدراجات ودورات مياه، بجانب تخصيص مواقع لعربات الطعام وتوفير ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وأضاف "مفتي": أن حي الريان شرق جدة يشهد تنفيذ حديقة نوعية ثالثة على مساحة ٥٥٤٥م٢، تستهدف جميع الشرائح، وتضم جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة ومسارًا للمشاة ومسارًا للدراجات، بالإضافة إلى ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وتسعى أمانة جدة من خلال تنفيذ الحدائق النوعية، إلى رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة الرياضية.

يُذكر أن أمانة جدة تعمل حاليًا على تطوير حديقة الأمير ماجد على شارع المكرونة بحي الربوة، شمال المحافظة، والتي يجري تنفيذها وفق أعلى المواصفات كأكبر حديقة في مدينة جدة على مساحة إجمالية، تقدر بـ١٢٠ ألف متر مربع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,250
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,756
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة