مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. 90 صقراً تتنافس على أجزاء من الثانية

تنافس 90 صقراً في مسابقة الملواح (الدعو) في اليوم الثاني من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021؛ الذي انطلق أمس في ملهم (شمال مدينة الرياض)، لتسفر النتائج عن فوز الصقور الأكثر قدرة على قطع مسافة السباق (400 متر) في أقل زمن ممكن، حيث تُحتسَب الفوارق بين الفائزين في الأشواط بأجزاء من الثانية، وسط منافسات حامية وحماسية بين عشرات الصقارين. وتنافس المشاركون في اليوم الثاني للمهرجان؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، عبر أشواط لصقور (حر فرخ)، و(حر قرناس) للملَّاك والمحترفين السعوديين. حيث تنافس في شوط (حر فرخ محترفين) 13 صقراً، فاز فيها الصقر (سلمان) للصقار محمد المنصوري بالمركز الأول، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 19 ثانية، و965 جزءاً من الثانية، فيما فاز بالمركز الثاني الصقر (شجاع) للصقار أرميزان الدوسري، في زمن قدره 21.048 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقر (قرضوم) للصقار حميد المنصوري في زمن قدره 21.076 ثانية. وفي شوط (حر قرناس محترفين) تنافس 14 صقراً، حقق فيها الصقار محمد المنصوري بصقريه (جمران) و(العيناوي) المركزين الأول والثالث في زمن قدره 20.232 ثانية، وفاز بالمركز الثاني الصقر (سلمان) للصقار عموش الدوسري في زمن قدره 20.257 ثانية، بفارق زمني قدره 0.025 جزء من الثانية. وعلى مدى شوطين في سباق (حر فرخ ملاك)، تنافس في الشوط الأول 32 صقراً، فاز فيها بالمركز الأول الصقار عبدالعزيز الموسى بصقره (مشعان)، محققاً زمناً قدره 21.585 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقار عبدالله المري، بصقره (همام) في زمن قدره 21.645 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقار سعد آل طرباق بصقره (النجاشي)، في زمن قدره 22.114 ثانية. وفي الشوط الثاني، تنافس 31 صقراً، فاز فيها بالمركز الأول شهيل المطيري بصقره (الصداوي)، محققاً زمناً قدره 21.097 ثانية، وحقق المركز الثاني فيصل بن جمعة، بصقره (بارود) في زمن قدره 23.624 ثانية، أما المركز الثالث حققه الصقار محمد القحطاني بصقره (فاير 2)، في زمن قدره 23.888 ثانية. ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يُكرم الفائزون العشرة الأوائل من كل شوط يومياً. يذكر أن المهرجان الذي يستمر حتى السادس عشر من ديسمبر المقبل، يواصل تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. 90 صقراً تتنافس على أجزاء من الثانية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-29 تنافس 90 صقراً في مسابقة الملواح (الدعو) في اليوم الثاني من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021؛ الذي انطلق أمس في ملهم (شمال مدينة الرياض)، لتسفر النتائج عن فوز الصقور الأكثر قدرة على قطع مسافة السباق (400 متر) في أقل زمن ممكن، حيث تُحتسَب الفوارق بين الفائزين في الأشواط بأجزاء من الثانية، وسط منافسات حامية وحماسية بين عشرات الصقارين.



وتنافس المشاركون في اليوم الثاني للمهرجان؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، عبر أشواط لصقور (حر فرخ)، و(حر قرناس) للملَّاك والمحترفين السعوديين. حيث تنافس في شوط (حر فرخ محترفين) 13 صقراً، فاز فيها الصقر (سلمان) للصقار محمد المنصوري بالمركز الأول، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 19 ثانية، و965 جزءاً من الثانية، فيما فاز بالمركز الثاني الصقر (شجاع) للصقار أرميزان الدوسري، في زمن قدره 21.048 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقر (قرضوم) للصقار حميد المنصوري في زمن قدره 21.076 ثانية.



وفي شوط (حر قرناس محترفين) تنافس 14 صقراً، حقق فيها الصقار محمد المنصوري بصقريه (جمران) و(العيناوي) المركزين الأول والثالث في زمن قدره 20.232 ثانية، وفاز بالمركز الثاني الصقر (سلمان) للصقار عموش الدوسري في زمن قدره 20.257 ثانية، بفارق زمني قدره 0.025 جزء من الثانية.



وعلى مدى شوطين في سباق (حر فرخ ملاك)، تنافس في الشوط الأول 32 صقراً، فاز فيها بالمركز الأول الصقار عبدالعزيز الموسى بصقره (مشعان)، محققاً زمناً قدره 21.585 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقار عبدالله المري، بصقره (همام) في زمن قدره 21.645 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقار سعد آل طرباق بصقره (النجاشي)، في زمن قدره 22.114 ثانية.



وفي الشوط الثاني، تنافس 31 صقراً، فاز فيها بالمركز الأول شهيل المطيري بصقره (الصداوي)، محققاً زمناً قدره 21.097 ثانية، وحقق المركز الثاني فيصل بن جمعة، بصقره (بارود) في زمن قدره 23.624 ثانية، أما المركز الثالث حققه الصقار محمد القحطاني بصقره (فاير 2)، في زمن قدره 23.888 ثانية.



ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يُكرم الفائزون العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.



يذكر أن المهرجان الذي يستمر حتى السادس عشر من ديسمبر المقبل، يواصل تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443 04:58 PM

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. 90 صقراً تتنافس على أجزاء من الثانية يستمر حتى 16 ديسمبر المقبل ويواصل تسجيل بعض الفئات حتى 9 من الشهر ذاته





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تنافس 90 صقراً في مسابقة الملواح (الدعو) في اليوم الثاني من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021؛ الذي انطلق أمس في ملهم (شمال مدينة الرياض)، لتسفر النتائج عن فوز الصقور الأكثر قدرة على قطع مسافة السباق (400 متر) في أقل زمن ممكن، حيث تُحتسَب الفوارق بين الفائزين في الأشواط بأجزاء من الثانية، وسط منافسات حامية وحماسية بين عشرات الصقارين.



وتنافس المشاركون في اليوم الثاني للمهرجان؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، عبر أشواط لصقور (حر فرخ)، و(حر قرناس) للملَّاك والمحترفين السعوديين. حيث تنافس في شوط (حر فرخ محترفين) 13 صقراً، فاز فيها الصقر (سلمان) للصقار محمد المنصوري بالمركز الأول، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 19 ثانية، و965 جزءاً من الثانية، فيما فاز بالمركز الثاني الصقر (شجاع) للصقار أرميزان الدوسري، في زمن قدره 21.048 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقر (قرضوم) للصقار حميد المنصوري في زمن قدره 21.076 ثانية.



وفي شوط (حر قرناس محترفين) تنافس 14 صقراً، حقق فيها الصقار محمد المنصوري بصقريه (جمران) و(العيناوي) المركزين الأول والثالث في زمن قدره 20.232 ثانية، وفاز بالمركز الثاني الصقر (سلمان) للصقار عموش الدوسري في زمن قدره 20.257 ثانية، بفارق زمني قدره 0.025 جزء من الثانية.



وعلى مدى شوطين في سباق (حر فرخ ملاك)، تنافس في الشوط الأول 32 صقراً، فاز فيها بالمركز الأول الصقار عبدالعزيز الموسى بصقره (مشعان)، محققاً زمناً قدره 21.585 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقار عبدالله المري، بصقره (همام) في زمن قدره 21.645 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقار سعد آل طرباق بصقره (النجاشي)، في زمن قدره 22.114 ثانية.



وفي الشوط الثاني، تنافس 31 صقراً، فاز فيها بالمركز الأول شهيل المطيري بصقره (الصداوي)، محققاً زمناً قدره 21.097 ثانية، وحقق المركز الثاني فيصل بن جمعة، بصقره (بارود) في زمن قدره 23.624 ثانية، أما المركز الثالث حققه الصقار محمد القحطاني بصقره (فاير 2)، في زمن قدره 23.888 ثانية.



ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يُكرم الفائزون العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.



يذكر أن المهرجان الذي يستمر حتى السادس عشر من ديسمبر المقبل، يواصل تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.