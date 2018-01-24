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صحيفة "تركية" عن لاعب "الهلال" قوميز: نموذج للمحترف الحقيقي

نقلت صحيفة "futbolarena" التركية، تصريحات لمدرب الهلال خورخي خيسوس كان قد امتدح فيها المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز كثيراً، معتبراً أنه نموذج للمحترف الحقيقي؛ في إشارة لأهمية اللاعب لفريق الهلال، وذلك عقب مباراة الفيصلي الأخيرة في الكأس.

ونقلت الصحيفة تصريحات لخيسوس قال فيها: "قوميز يعمل بجد مع الهلال .. هو مهم للغاية للفريق ويقوم بدور فعّال وكبير في انتصارات الهلال".

وقالت الصحيفة التركية: إن مهاجم غلطة سراي السابق يثير إعجاب السعوديين كثيراً بمستوياته التي يقدمها مع فريقه الجديد؛ حيث قالت إنه شارك في الإجمالي مع الهلال في 20 مباراة، سجل 15 هدفاً، وصنع هدفين آخرين، وإنه في الدوري فقط سجل 12 هدفاً وصنع هدفاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "تركية" عن لاعب "الهلال" قوميز: نموذج للمحترف الحقيقي
سبق

نقلت صحيفة "futbolarena" التركية، تصريحات لمدرب الهلال خورخي خيسوس كان قد امتدح فيها المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز كثيراً، معتبراً أنه نموذج للمحترف الحقيقي؛ في إشارة لأهمية اللاعب لفريق الهلال، وذلك عقب مباراة الفيصلي الأخيرة في الكأس.

ونقلت الصحيفة تصريحات لخيسوس قال فيها: "قوميز يعمل بجد مع الهلال .. هو مهم للغاية للفريق ويقوم بدور فعّال وكبير في انتصارات الهلال".

وقالت الصحيفة التركية: إن مهاجم غلطة سراي السابق يثير إعجاب السعوديين كثيراً بمستوياته التي يقدمها مع فريقه الجديد؛ حيث قالت إنه شارك في الإجمالي مع الهلال في 20 مباراة، سجل 15 هدفاً، وصنع هدفين آخرين، وإنه في الدوري فقط سجل 12 هدفاً وصنع هدفاً.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:36 PM

صحيفة "تركية" عن لاعب "الهلال" قوميز: نموذج للمحترف الحقيقي

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محمد السيّد - الرياض
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نقلت صحيفة "futbolarena" التركية، تصريحات لمدرب الهلال خورخي خيسوس كان قد امتدح فيها المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز كثيراً، معتبراً أنه نموذج للمحترف الحقيقي؛ في إشارة لأهمية اللاعب لفريق الهلال، وذلك عقب مباراة الفيصلي الأخيرة في الكأس.

ونقلت الصحيفة تصريحات لخيسوس قال فيها: "قوميز يعمل بجد مع الهلال .. هو مهم للغاية للفريق ويقوم بدور فعّال وكبير في انتصارات الهلال".

وقالت الصحيفة التركية: إن مهاجم غلطة سراي السابق يثير إعجاب السعوديين كثيراً بمستوياته التي يقدمها مع فريقه الجديد؛ حيث قالت إنه شارك في الإجمالي مع الهلال في 20 مباراة، سجل 15 هدفاً، وصنع هدفين آخرين، وإنه في الدوري فقط سجل 12 هدفاً وصنع هدفاً.

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