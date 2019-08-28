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بيشة.. تدخّل طبي يُنهي معاناة فتاة من تحدّب وانحناء بالعمود الفقري

جراحة ناجحة جرى خلالها تعديل الفقرات الصدرية والقطنية وتثبيتها

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، في إنهاء معاناة فتاة من تحدّب وانحناء العمود الفقري؛ حيث تم إجراء الفحوصات الطبية، وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية جرى خلالها تعديل الفقرات الصدرية والقطنية وتثبيتها.

وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح، والمريضة تنعم بصحة جيدة حاليًا عقب تشافيها من التحدب والانحناء.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُعد المستشفى المرجعي بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا، وتتوفر به جميع التخصصات الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة.. تدخّل طبي يُنهي معاناة فتاة من تحدّب وانحناء بالعمود الفقري
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، في إنهاء معاناة فتاة من تحدّب وانحناء العمود الفقري؛ حيث تم إجراء الفحوصات الطبية، وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية جرى خلالها تعديل الفقرات الصدرية والقطنية وتثبيتها.

وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح، والمريضة تنعم بصحة جيدة حاليًا عقب تشافيها من التحدب والانحناء.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُعد المستشفى المرجعي بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا، وتتوفر به جميع التخصصات الطبية.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
11:02 AM

بيشة.. تدخّل طبي يُنهي معاناة فتاة من تحدّب وانحناء بالعمود الفقري

جراحة ناجحة جرى خلالها تعديل الفقرات الصدرية والقطنية وتثبيتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، في إنهاء معاناة فتاة من تحدّب وانحناء العمود الفقري؛ حيث تم إجراء الفحوصات الطبية، وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية جرى خلالها تعديل الفقرات الصدرية والقطنية وتثبيتها.

وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح، والمريضة تنعم بصحة جيدة حاليًا عقب تشافيها من التحدب والانحناء.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُعد المستشفى المرجعي بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا، وتتوفر به جميع التخصصات الطبية.

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