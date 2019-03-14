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"صحة جازان": فحصنا حالات الاشتباه ولا توجد أية إصابات مؤكدة بكورونا

دعت الجميع للتواصل مع الوزارة لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت "صحة جازان" فحصها عددًا من حالات الاشتباه، وإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية وفق الإجراءات المتبعة، وبيَّنت أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمستشفيات جازان.

وبيَّنت "صحة جازان" بقولها: "تؤكد صحة جازان أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمستشفيات جازان. علمًا بأنه يتم إجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لحالات الاشتباه، والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة. وندعو الجميع إلى التواصل مع وزارة الصحة لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة جازان صحة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جازان": فحصنا حالات الاشتباه ولا توجد أية إصابات مؤكدة بكورونا
سبق

أكدت "صحة جازان" فحصها عددًا من حالات الاشتباه، وإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية وفق الإجراءات المتبعة، وبيَّنت أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمستشفيات جازان.

وبيَّنت "صحة جازان" بقولها: "تؤكد صحة جازان أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمستشفيات جازان. علمًا بأنه يتم إجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لحالات الاشتباه، والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة. وندعو الجميع إلى التواصل مع وزارة الصحة لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
11:01 PM

"صحة جازان": فحصنا حالات الاشتباه ولا توجد أية إصابات مؤكدة بكورونا

دعت الجميع للتواصل مع الوزارة لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

A A A
فهد كاملي - الرياض
3
1,684

أكدت "صحة جازان" فحصها عددًا من حالات الاشتباه، وإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية وفق الإجراءات المتبعة، وبيَّنت أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمستشفيات جازان.

وبيَّنت "صحة جازان" بقولها: "تؤكد صحة جازان أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمستشفيات جازان. علمًا بأنه يتم إجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لحالات الاشتباه، والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة. وندعو الجميع إلى التواصل مع وزارة الصحة لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

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