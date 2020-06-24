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العثور على جثة فتاة باكستانية عشرينية داخل خزان ماء بمكة

بعد ظهور رائحة غريبة في المياه.. وشرطة التنعيم تحقق في ملابسات الحادث

فتح مركز شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة تحقيقاً موسعاً بعد العثور على جثة فتاة من جنسية باكستانية تبلغ 21 عاماً داخل خزان عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وعلمت "سبق" أنه وبعد ملاحظة سكان عمارة بحي الفيحاء بمكة المكرمة بظهور رائحة غريبة في المياه قاموا باستدعاء شركة لتنظيف وتعقيم خزان الماء.

وبعد مباشرة عمال الشركة العمل داخل الخزان؛ اتضح وجود جثة فتاة وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع البلاغ.

وانتشلت فرق الدفاع المدني الجثة، فيما باشرت شرطة التنعيم والادلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة التحقيق لكشف ملابسات وحيثيات الواقعة بحكم الاختصاص.

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العثور على جثة فتاة باكستانية عشرينية داخل خزان ماء بمكة
سبق

فتح مركز شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة تحقيقاً موسعاً بعد العثور على جثة فتاة من جنسية باكستانية تبلغ 21 عاماً داخل خزان عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وعلمت "سبق" أنه وبعد ملاحظة سكان عمارة بحي الفيحاء بمكة المكرمة بظهور رائحة غريبة في المياه قاموا باستدعاء شركة لتنظيف وتعقيم خزان الماء.

وبعد مباشرة عمال الشركة العمل داخل الخزان؛ اتضح وجود جثة فتاة وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع البلاغ.

وانتشلت فرق الدفاع المدني الجثة، فيما باشرت شرطة التنعيم والادلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة التحقيق لكشف ملابسات وحيثيات الواقعة بحكم الاختصاص.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:56 PM

العثور على جثة فتاة باكستانية عشرينية داخل خزان ماء بمكة

بعد ظهور رائحة غريبة في المياه.. وشرطة التنعيم تحقق في ملابسات الحادث

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
4,036

فتح مركز شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة تحقيقاً موسعاً بعد العثور على جثة فتاة من جنسية باكستانية تبلغ 21 عاماً داخل خزان عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وعلمت "سبق" أنه وبعد ملاحظة سكان عمارة بحي الفيحاء بمكة المكرمة بظهور رائحة غريبة في المياه قاموا باستدعاء شركة لتنظيف وتعقيم خزان الماء.

وبعد مباشرة عمال الشركة العمل داخل الخزان؛ اتضح وجود جثة فتاة وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع البلاغ.

وانتشلت فرق الدفاع المدني الجثة، فيما باشرت شرطة التنعيم والادلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة التحقيق لكشف ملابسات وحيثيات الواقعة بحكم الاختصاص.

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