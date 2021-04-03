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حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ

إذا أصبح الطقس شديد الحرارة

أضفت حديقة حيوانات تايلاندية أجواء من المتعة خلال إطعام الحيوانات المفترسة في الحديقة، خلال ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث قدمت حديقة حيوانات "تايجر كينجدم، أو مملكة النمور" في تشيانج ماي، مثلجات على شكل الدجاج للنمور.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز": قال باتتشارا تشانتد منسق المسؤولين عن رعاية النمور في الحديقة: "نوفر للنمور بعض الأنشطة في المياه أو دمية تساعدها في التبريد"، لافتًا إلى أنه خلال شهور الصيف تقدم وجبة من مثلجات الدجاج للنمور مرتين يوميًّا.

وأضاف تشانتد: "هناك نحو 50 من النمور تعيش في حديقة حيوانات تايجر كينجدم.. وتحافظ هذه النمور على طاقتها بالرقاد معظم اليوم أو بذل أقل مجهود ممكن، لكن إذا أصبح الطقس شديد الحرارة تبدأ في اللهاث مثل القطط والكلاب لتجنب التعرض لضربة شمس".

وبثت "رويترز" فيديو للنمر وهو يلعق كتلة من الثلج، حتى يفوز بالدجاجة المحفوظة في داخلها، وهكذا يحصل على الطعام والتبريد.

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حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ
سبق

أضفت حديقة حيوانات تايلاندية أجواء من المتعة خلال إطعام الحيوانات المفترسة في الحديقة، خلال ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث قدمت حديقة حيوانات "تايجر كينجدم، أو مملكة النمور" في تشيانج ماي، مثلجات على شكل الدجاج للنمور.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز": قال باتتشارا تشانتد منسق المسؤولين عن رعاية النمور في الحديقة: "نوفر للنمور بعض الأنشطة في المياه أو دمية تساعدها في التبريد"، لافتًا إلى أنه خلال شهور الصيف تقدم وجبة من مثلجات الدجاج للنمور مرتين يوميًّا.

وأضاف تشانتد: "هناك نحو 50 من النمور تعيش في حديقة حيوانات تايجر كينجدم.. وتحافظ هذه النمور على طاقتها بالرقاد معظم اليوم أو بذل أقل مجهود ممكن، لكن إذا أصبح الطقس شديد الحرارة تبدأ في اللهاث مثل القطط والكلاب لتجنب التعرض لضربة شمس".

وبثت "رويترز" فيديو للنمر وهو يلعق كتلة من الثلج، حتى يفوز بالدجاجة المحفوظة في داخلها، وهكذا يحصل على الطعام والتبريد.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
02:29 PM

حديقة حيوان تقدم مثلجات بنكهة الدجاج.. شاهد الحيوان المحظوظ

إذا أصبح الطقس شديد الحرارة

A A A
أيمن حسن - الرياض
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2,816

أضفت حديقة حيوانات تايلاندية أجواء من المتعة خلال إطعام الحيوانات المفترسة في الحديقة، خلال ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث قدمت حديقة حيوانات "تايجر كينجدم، أو مملكة النمور" في تشيانج ماي، مثلجات على شكل الدجاج للنمور.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز": قال باتتشارا تشانتد منسق المسؤولين عن رعاية النمور في الحديقة: "نوفر للنمور بعض الأنشطة في المياه أو دمية تساعدها في التبريد"، لافتًا إلى أنه خلال شهور الصيف تقدم وجبة من مثلجات الدجاج للنمور مرتين يوميًّا.

وأضاف تشانتد: "هناك نحو 50 من النمور تعيش في حديقة حيوانات تايجر كينجدم.. وتحافظ هذه النمور على طاقتها بالرقاد معظم اليوم أو بذل أقل مجهود ممكن، لكن إذا أصبح الطقس شديد الحرارة تبدأ في اللهاث مثل القطط والكلاب لتجنب التعرض لضربة شمس".

وبثت "رويترز" فيديو للنمر وهو يلعق كتلة من الثلج، حتى يفوز بالدجاجة المحفوظة في داخلها، وهكذا يحصل على الطعام والتبريد.

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