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"العويشق" يجري مباحثات مع القائمة بأعمال سفارة واشنطن بالمملكة

ناقشا التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

التقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية مارتينا سترونغ، والوفد المرافق لها، اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وشهد الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العويشق" يجري مباحثات مع القائمة بأعمال سفارة واشنطن بالمملكة
سبق

التقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية مارتينا سترونغ، والوفد المرافق لها، اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وشهد الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
04:06 PM

"العويشق" يجري مباحثات مع القائمة بأعمال سفارة واشنطن بالمملكة

ناقشا التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية مارتينا سترونغ، والوفد المرافق لها، اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وشهد الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

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