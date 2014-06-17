وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.

باشرت، صباح اليوم، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة" على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا".

حريق بسيارة نقل أموال على طريق بيشة و"المدني" يخمده سويد الحارثي سبق 2019-06-17 باشرت، صباح اليوم، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة" على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا". وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 02:04 PM

حريق بسيارة نقل أموال على طريق بيشة و"المدني" يخمده كانت متجهة إلى سبت العلايا فيما لم تسجل وفيات أو إصابات





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باشرت، صباح اليوم، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة" على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا".

وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.