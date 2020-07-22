النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلسطين.. 356 إصابة جديدة بـ"كورونا" ولا وفيات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما لم تُسجل أي وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن معظم الإصابات الجديدة كانت بالقدس التي سجلت 186 إصابة، وفي محافظة الخليل بواقع 154 إصابة، في حين توزعت باقي الحالات بين محافظات بيت لحم وطولكرم ونابلس، إضافة إلى إصابة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 9.088 حالة، في حين بلغت الوفيات 67 حالة.

وتشهد محافظة أريحا والأغوار إغلاقًا تامًّا من اليوم وحتى صباح الأحد المقبل، مع السماح للصيدليات والمخابز بالعمل بعد ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فلسطين.. 356 إصابة جديدة بـ"كورونا" ولا وفيات
سبق

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما لم تُسجل أي وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن معظم الإصابات الجديدة كانت بالقدس التي سجلت 186 إصابة، وفي محافظة الخليل بواقع 154 إصابة، في حين توزعت باقي الحالات بين محافظات بيت لحم وطولكرم ونابلس، إضافة إلى إصابة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 9.088 حالة، في حين بلغت الوفيات 67 حالة.

وتشهد محافظة أريحا والأغوار إغلاقًا تامًّا من اليوم وحتى صباح الأحد المقبل، مع السماح للصيدليات والمخابز بالعمل بعد ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:37 PM

فلسطين.. 356 إصابة جديدة بـ"كورونا" ولا وفيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
90

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما لم تُسجل أي وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن معظم الإصابات الجديدة كانت بالقدس التي سجلت 186 إصابة، وفي محافظة الخليل بواقع 154 إصابة، في حين توزعت باقي الحالات بين محافظات بيت لحم وطولكرم ونابلس، إضافة إلى إصابة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 9.088 حالة، في حين بلغت الوفيات 67 حالة.

وتشهد محافظة أريحا والأغوار إغلاقًا تامًّا من اليوم وحتى صباح الأحد المقبل، مع السماح للصيدليات والمخابز بالعمل بعد ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,965
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,096
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,221

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة