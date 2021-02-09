فيديو طريف.. طفل مفقود بالأردن يبحث عن نفسه مع رجال الأمن

بعد بلاغ لعمليات شرطة جرش شمالي البلاد

تفاجأ أفراد من جهازي الشرطة والدفاع المدني في الأردن، أثناء بحثهم عن طفل مفقود، أنه كان يشارك معهم في عملية البحث.

وذكر الأمن العام الأردني، في بيان، أن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات شرطة جرش، شمال الأردن، من قِبَل أحد المواطنين حول فقدان ابنه بالقرب من منطقة " الحسبة القديمة"، قبل أن يتم العثور عليه وهو بحالة جيدة؛ حسب وسائل إعلام أردنية.

الغريب أن الطفل لحظة العثور عليه كان يشارك بعض الناس ورجال الأمن البحث عن طفل مفقود؛ ليكتشف في النهاية أنه هو نفسه مَن يتم البحث عنه.

وبثت صفحة قناة "الأردن اليوم" على يوتيوب، فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوثق الحادثة الطريفة، ويظهر فيه عدد من الأشخاص المتجمعين برفقة أفراد الإنقاذ؛ فيما سمع بعضهم وهو يقول إنه تم العثور على الطفل، وإنه كان يشارك في عملية البحث معهم.