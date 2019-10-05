النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإسكان" تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب

في دبي وناقش خططًا للتنمية المستدامة

اختتمت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعها الـ 65، كما عقد المكتب التنفيذي جلسته الـ 84 اليوم السبت في إمارة دبي، حيث ناقشت اللجنة والمكتب التنفيذي عدداً من الموضوعات منها للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان، وذلك برئاسة المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي.


وتطرق الاجتماع إلى مؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب أحدث المستجدات حول الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة للبيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس.

كما تم بحث آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب إمارة دبي وزارة الإسكان سعود بن طلال آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإسكان" تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب
سبق

اختتمت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعها الـ 65، كما عقد المكتب التنفيذي جلسته الـ 84 اليوم السبت في إمارة دبي، حيث ناقشت اللجنة والمكتب التنفيذي عدداً من الموضوعات منها للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان، وذلك برئاسة المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي.


وتطرق الاجتماع إلى مؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب أحدث المستجدات حول الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة للبيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس.

كما تم بحث آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
08:22 PM

"الإسكان" تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب

في دبي وناقش خططًا للتنمية المستدامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
399

اختتمت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعها الـ 65، كما عقد المكتب التنفيذي جلسته الـ 84 اليوم السبت في إمارة دبي، حيث ناقشت اللجنة والمكتب التنفيذي عدداً من الموضوعات منها للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان، وذلك برئاسة المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي.


وتطرق الاجتماع إلى مؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب أحدث المستجدات حول الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة للبيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس.

كما تم بحث آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,584
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,470
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,533
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,178

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة