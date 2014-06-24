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معسل فاسد و22 شيشة.. إغلاق 3 مقاهٍ بمكة مخالفة للاحترازات

فيما شددت "الأمانة" أنه لا توانيَ عن أقصى العقوبات بحق المتجاوزين

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مقاهٍ لتقديم الشيشة، مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية مكثفة، بمشاركة لجنة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على المقاهي؛ للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة من أجل توفير بيئة آمنة للجميع.. وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 3 مقاهٍ مخالفة لأنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم ضبط أكثر من 500 عبوة "معسل" منتهية الصلاحية ومصادرة 22 شيشة لتدني مستوى نظافتها، وتم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

وشددت الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يتجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة مع المتابعة المستمرة لجميع الأنشطة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا؛ مؤكدة للجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة؛ حفاظًا على صحة الجميع واستشعارًا بالمسؤولية، وكذلك الإبلاغ عن هذه الأنشطة التي تخالف الأوامر الصادرة على الرقم (940).

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معسل فاسد و22 شيشة.. إغلاق 3 مقاهٍ بمكة مخالفة للاحترازات
سبق

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مقاهٍ لتقديم الشيشة، مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية مكثفة، بمشاركة لجنة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على المقاهي؛ للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة من أجل توفير بيئة آمنة للجميع.. وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 3 مقاهٍ مخالفة لأنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم ضبط أكثر من 500 عبوة "معسل" منتهية الصلاحية ومصادرة 22 شيشة لتدني مستوى نظافتها، وتم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

وشددت الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يتجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة مع المتابعة المستمرة لجميع الأنشطة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا؛ مؤكدة للجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة؛ حفاظًا على صحة الجميع واستشعارًا بالمسؤولية، وكذلك الإبلاغ عن هذه الأنشطة التي تخالف الأوامر الصادرة على الرقم (940).

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:20 PM

معسل فاسد و22 شيشة.. إغلاق 3 مقاهٍ بمكة مخالفة للاحترازات

فيما شددت "الأمانة" أنه لا توانيَ عن أقصى العقوبات بحق المتجاوزين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مقاهٍ لتقديم الشيشة، مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية مكثفة، بمشاركة لجنة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على المقاهي؛ للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة من أجل توفير بيئة آمنة للجميع.. وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 3 مقاهٍ مخالفة لأنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم ضبط أكثر من 500 عبوة "معسل" منتهية الصلاحية ومصادرة 22 شيشة لتدني مستوى نظافتها، وتم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

وشددت الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يتجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة مع المتابعة المستمرة لجميع الأنشطة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا؛ مؤكدة للجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة؛ حفاظًا على صحة الجميع واستشعارًا بالمسؤولية، وكذلك الإبلاغ عن هذه الأنشطة التي تخالف الأوامر الصادرة على الرقم (940).

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