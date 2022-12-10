مدير عمل حائل يؤكد سعودة المجوهرات بنسبة 100%

يشغلها حاليًا أكثر من 200 مواطن

أوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل لقطاع العمل صالح بن صالح الأحمري؛ أن فرع وزارة العمل نفذ أكثر من 100 زيارة تفتيشية لجميع منشآت نشاط بيع الذهب والمجوهرات؛ إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بقصر بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على السعوديين، موضحًا أن نسبة التوطين لمحلات بيع الذهب والمجوهرات بحائل بلغت 100%؛ حيث يشغلها أكثر من 200 مواطن.

الجدير ذكره أن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل "فريح بن محمد العياد"، وجه باستمرار الجولات التفتيشية الميدانية خلال فترات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار ومتابعة تذليل المعوقات التي تواجه العاملين بقطاع الذهب والمجوهرات.

