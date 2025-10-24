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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسي

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

إندونيسيا إقليم بابوا زلزال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل

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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسي
سبق

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
02:06 AM

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسي

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

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