ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-23 ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي. وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 02:06 AM

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسي لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية





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ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.