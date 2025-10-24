زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسي

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.
ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
إندونيسيا
إقليم بابوا
زلزال
المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل
ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.
ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.
ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.