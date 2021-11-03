"شواهد على الفن" يسلط الضوء على الرحلة العالمية والمحلية للفنان السعودي

في جلسة حوارية بالمعرض في المتحف الوطني بالرياض

أقام معرض "شواهد على الفن" أمس جلسة حوارية بعنوان "رحلة فنان سعودي بين المحلي والعالمي" وذلك في المتحف الوطني بالرياض، ضمن جلسات ومحاضرات ثقافية وفنية، تصاحب المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة خلال المدة من 27 سبتمبر وحتى 6 نوفمبر الجاري.



وبدأ الفنان التشكيلي بكر شيخون الجلسة الحوارية -التي أدارها الدكتورة نورة شقير- بالحديث عن موهبته الفنية التي لاحظها منذ دراسته إبّان المرحلة الابتدائية، وتحديداً عند إدخال مادة الرسم للمناهج الدراسية حينما كان في الصف الرابع، مسترجعاً ذاكرة مسيرته التي بدأت من مدينة الرياض عام 1968م، ونقاط تحولها للاحترافية، حيث شهدت البدايات الأولى للحركة التشكيلية في المملكة.



وتطرق إلى إسهاماته الخارجية التي ساعدت الفن السعودي في التحليق خارج الحدود الجغرافية للوطن، وخلق تفاعل ثقافي من خلال مشاركات دولية مثل بينالي بيزا، وبينالي الكويت، وبينالي الشارقة، وبينالي القاهرة.



وقال: "إن القط العسيري ألهمه منذ أن كان صغيراً، حيث كانت والدته تنقش الأنماط الهندسية فيما ساعدها بالتلوين، وأردف: "من غير شك أن الطبيعة هي المدرسة الفنية الأولى، ووجودي في بيئة زاخرة بالمظاهر الأخاذة زرع بداخلي بذرة تسارعت في النمو لاحقاً"، وعرج على تجاربه الفنية العديدة، وخاصة في الفن المفاهيمي الذي أثر فيه على حد تعبيره.



وعن مشاركته بمعرض فريز لندن أكتوبر الماضي، أكد ماطر أن المحلية هي أقرب طريق إلى العالمية مثلما قال الروائي نجيب محفوظ، وأضاف: "نحن قادرون على نقل حضارتنا وثقافتنا إلى الخارج، وهي مهمة على عاتق كل فنان، وخاصة أن الفنان بطبيعته باحث وفضولي تجاه أخذ ردود أفعال جديدة".



بدورها استعرضت الفنانة التشكيلية مها الملوح تجربتها العريضة التي توقفت مبكراً أثناء دراستها الثانوية، حيث استأنفت رحلتها بعد أن تعمقت في دراسة التصميم والتصوير في كلية دي إنزا بكاليفورنيا، وأكملت: "أثار حفيظتي الفنية أثناء دراستي بعض الأدوات المنزلية التي كنت على وشك التخلص منها، لكن وضعتها على مكبر فوتوغرام، الأمر الذي أنتج أعمالاً فنية وإبداعية، أقمت من خلالها معرضاً شخصياً عام 2007م بالرياض".



وشددت الملوح في نهاية حديثها على أنها تحرص على إبراز ثقافة المملكة، وصنع صورة مشرفة للفنان السعودي، عبر مشاركاتها الخارجية، التي أثمرت عن اقتناء المتحف الوطني لأحد أعمالها، وأيضاً دعوتها في المشاركة كأول فنانة سعودية في بينالي فينيسيا 2017م.