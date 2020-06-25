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في اجتماعها "عن بعد".. لجان "الشورى" تستعرض عدة موضوعات تمهيدًا لطرحها أمام المجلس

شملت المالية والشؤون الإسلامية والنقل والتعليم

واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة عقد اجتماعاتها "عن بعد"، لتدارس الموضوعات المحالة إليها، تمهيدًا لرفع تقاريرها المتضمنة رأيها حيال هذه الموضوعات، تمهيدًا لطرحها أمام المجلس في جلسات قادمة.

حيث عقدت اللجنة المالية في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، وبمشاركة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة موضوعًا معاداً للمجلس بناءً على المادة (17) من نظامه.

بدورها عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي.

وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1440هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/1440هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1441/1440هـ، إثر اجتماعاتها التي عقدتها "عن بعد"، بعدد من المسؤولين، ودراستها لتلك التقارير تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها إلى المجلس.

كما اجتمعت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس "عن بعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
واستكملت اللجنة مناقشة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/ 1441هـ، في ضوء اجتماعها "عن بعد" بمعالي رئيس الهيئة ودراستها لمضامين التقرير، تمهيدًا لرفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

من جانب آخر عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني اجتماعًا "عن بعد"، نوقش فيه عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في اجتماعها "عن بعد".. لجان "الشورى" تستعرض عدة موضوعات تمهيدًا لطرحها أمام المجلس
سبق

واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة عقد اجتماعاتها "عن بعد"، لتدارس الموضوعات المحالة إليها، تمهيدًا لرفع تقاريرها المتضمنة رأيها حيال هذه الموضوعات، تمهيدًا لطرحها أمام المجلس في جلسات قادمة.

حيث عقدت اللجنة المالية في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، وبمشاركة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة موضوعًا معاداً للمجلس بناءً على المادة (17) من نظامه.

بدورها عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي.

وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1440هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/1440هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1441/1440هـ، إثر اجتماعاتها التي عقدتها "عن بعد"، بعدد من المسؤولين، ودراستها لتلك التقارير تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها إلى المجلس.

كما اجتمعت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس "عن بعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
واستكملت اللجنة مناقشة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/ 1441هـ، في ضوء اجتماعها "عن بعد" بمعالي رئيس الهيئة ودراستها لمضامين التقرير، تمهيدًا لرفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

من جانب آخر عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني اجتماعًا "عن بعد"، نوقش فيه عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
04:46 PM

في اجتماعها "عن بعد".. لجان "الشورى" تستعرض عدة موضوعات تمهيدًا لطرحها أمام المجلس

شملت المالية والشؤون الإسلامية والنقل والتعليم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة عقد اجتماعاتها "عن بعد"، لتدارس الموضوعات المحالة إليها، تمهيدًا لرفع تقاريرها المتضمنة رأيها حيال هذه الموضوعات، تمهيدًا لطرحها أمام المجلس في جلسات قادمة.

حيث عقدت اللجنة المالية في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، وبمشاركة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة موضوعًا معاداً للمجلس بناءً على المادة (17) من نظامه.

بدورها عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي.

وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1440هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/1440هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1441/1440هـ، إثر اجتماعاتها التي عقدتها "عن بعد"، بعدد من المسؤولين، ودراستها لتلك التقارير تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها إلى المجلس.

كما اجتمعت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس "عن بعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
واستكملت اللجنة مناقشة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/ 1441هـ، في ضوء اجتماعها "عن بعد" بمعالي رئيس الهيئة ودراستها لمضامين التقرير، تمهيدًا لرفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

من جانب آخر عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني اجتماعًا "عن بعد"، نوقش فيه عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

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