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"أطلس الشهيرة".. هكذا بدت "عملاقة فولكس فاغن" رباعية الدفع

أكبر حجمًا وأطول.. تغيرات بالواجهة الأمامية وشكل المصابيح والمقصورة

تحتل سيارات Atlas الشهيرة من فولكس فاغن، مكانة مرموقة في قلوب عشاق السيارات الكبيرة، ورغم شعبيتها الواسعة ومبيعاتها الضخمة تسعى الشركة المصنعة لتطويرها عامًا بعد عام.

وفي النموذج الأخير من هذه السيارات أرادت فولكس فاغن إبراز طابع العصرية والفخامة في Atlas، فزادت من حجمها وجعلتها أطول، وغيرت شكل واجهتها الأمامية وزادت من العناصر البارزة المطلية بالكروم فيها.

وبحسب "روسيا اليوم" تغير في هذه السيارة تصميم المصابيح كليًّا؛ إذ حصلت المصابيح الأمامية على أشرطة إضاءة تتداخل مع خطوط تصميم غطاء المبرد، والمصابيح الخلفية باتت أكبر وتعمل بتقنيات LED.

أما المقصورة فجاءت غاية في الأناقة، وزينت بعناصر من الخشب والكروم، وزودت بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة، وواجهة قيادة فيها شاشتان إحداهما بمقاس 8 بوصات تعمل باللمس.

وزودت هذه المركبة بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام أمان وفرملة تلقائية؛ لمنعها من التصادم مع المارة والسيارات في الشوارع، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمراقبة محيطها بالكامل عبر الكاميرات.

وتعمل Atlas الجديدة بنوعين من المحركات؛ محركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 حصانًا، ومحركات بسعة 3.6 ليتر وعزم 280 حصانًا، وزودت بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، وعجلات بمقاس 20 و21 إنشًا.

فولكس فاغن

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"أطلس الشهيرة".. هكذا بدت "عملاقة فولكس فاغن" رباعية الدفع
سبق

تحتل سيارات Atlas الشهيرة من فولكس فاغن، مكانة مرموقة في قلوب عشاق السيارات الكبيرة، ورغم شعبيتها الواسعة ومبيعاتها الضخمة تسعى الشركة المصنعة لتطويرها عامًا بعد عام.

وفي النموذج الأخير من هذه السيارات أرادت فولكس فاغن إبراز طابع العصرية والفخامة في Atlas، فزادت من حجمها وجعلتها أطول، وغيرت شكل واجهتها الأمامية وزادت من العناصر البارزة المطلية بالكروم فيها.

وبحسب "روسيا اليوم" تغير في هذه السيارة تصميم المصابيح كليًّا؛ إذ حصلت المصابيح الأمامية على أشرطة إضاءة تتداخل مع خطوط تصميم غطاء المبرد، والمصابيح الخلفية باتت أكبر وتعمل بتقنيات LED.

أما المقصورة فجاءت غاية في الأناقة، وزينت بعناصر من الخشب والكروم، وزودت بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة، وواجهة قيادة فيها شاشتان إحداهما بمقاس 8 بوصات تعمل باللمس.

وزودت هذه المركبة بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام أمان وفرملة تلقائية؛ لمنعها من التصادم مع المارة والسيارات في الشوارع، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمراقبة محيطها بالكامل عبر الكاميرات.

وتعمل Atlas الجديدة بنوعين من المحركات؛ محركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 حصانًا، ومحركات بسعة 3.6 ليتر وعزم 280 حصانًا، وزودت بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، وعجلات بمقاس 20 و21 إنشًا.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
11:06 AM

"أطلس الشهيرة".. هكذا بدت "عملاقة فولكس فاغن" رباعية الدفع

أكبر حجمًا وأطول.. تغيرات بالواجهة الأمامية وشكل المصابيح والمقصورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتل سيارات Atlas الشهيرة من فولكس فاغن، مكانة مرموقة في قلوب عشاق السيارات الكبيرة، ورغم شعبيتها الواسعة ومبيعاتها الضخمة تسعى الشركة المصنعة لتطويرها عامًا بعد عام.

وفي النموذج الأخير من هذه السيارات أرادت فولكس فاغن إبراز طابع العصرية والفخامة في Atlas، فزادت من حجمها وجعلتها أطول، وغيرت شكل واجهتها الأمامية وزادت من العناصر البارزة المطلية بالكروم فيها.

وبحسب "روسيا اليوم" تغير في هذه السيارة تصميم المصابيح كليًّا؛ إذ حصلت المصابيح الأمامية على أشرطة إضاءة تتداخل مع خطوط تصميم غطاء المبرد، والمصابيح الخلفية باتت أكبر وتعمل بتقنيات LED.

أما المقصورة فجاءت غاية في الأناقة، وزينت بعناصر من الخشب والكروم، وزودت بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة، وواجهة قيادة فيها شاشتان إحداهما بمقاس 8 بوصات تعمل باللمس.

وزودت هذه المركبة بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام أمان وفرملة تلقائية؛ لمنعها من التصادم مع المارة والسيارات في الشوارع، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمراقبة محيطها بالكامل عبر الكاميرات.

وتعمل Atlas الجديدة بنوعين من المحركات؛ محركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 حصانًا، ومحركات بسعة 3.6 ليتر وعزم 280 حصانًا، وزودت بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، وعجلات بمقاس 20 و21 إنشًا.

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