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بحث مكثف عن سيدة اختفت ظهراً من منزلها في المدينة.. وذووها يناشدون

تعاني اعتلالات نفسية وكشفتها الكاميرات متجهةً إلى شارع الإمام البخاري

تُكثف الجهات المعنية والفرق التطوعية بمنطقة المدينة المنورة، البحث عن سيدة خرجت يوم الثلاثاء الماضي من مقر سكنها في العزيزية بحي الدفاع، خلف قصر الأمير سلطان في تمام الساعة ٢:٥٣ ظهراً، وهي تعاني اعتلالات نفسية، ولا تعلم عنوان منزلها ولا أرقام التواصل.

وكانت السيدة قد كشفتها الكاميرات متجهة إلى شارع الإمام البخاري، فيما لا يزال البحث مستمراً عنها حتى هذه الساعة، وسط مناشدات ذويها بالبحث عنها.

وناشد ذووها من يعثر عليها التواصل مع الجهات الأمنية بالمنطقة، أو الاتصال عليهم: "ابنها يوسف (0537390014)".

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بحث مكثف عن سيدة اختفت ظهراً من منزلها في المدينة.. وذووها يناشدون
سبق

تُكثف الجهات المعنية والفرق التطوعية بمنطقة المدينة المنورة، البحث عن سيدة خرجت يوم الثلاثاء الماضي من مقر سكنها في العزيزية بحي الدفاع، خلف قصر الأمير سلطان في تمام الساعة ٢:٥٣ ظهراً، وهي تعاني اعتلالات نفسية، ولا تعلم عنوان منزلها ولا أرقام التواصل.

وكانت السيدة قد كشفتها الكاميرات متجهة إلى شارع الإمام البخاري، فيما لا يزال البحث مستمراً عنها حتى هذه الساعة، وسط مناشدات ذويها بالبحث عنها.

وناشد ذووها من يعثر عليها التواصل مع الجهات الأمنية بالمنطقة، أو الاتصال عليهم: "ابنها يوسف (0537390014)".

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
02:05 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
03:21 PM

بحث مكثف عن سيدة اختفت ظهراً من منزلها في المدينة.. وذووها يناشدون

تعاني اعتلالات نفسية وكشفتها الكاميرات متجهةً إلى شارع الإمام البخاري

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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2,100

تُكثف الجهات المعنية والفرق التطوعية بمنطقة المدينة المنورة، البحث عن سيدة خرجت يوم الثلاثاء الماضي من مقر سكنها في العزيزية بحي الدفاع، خلف قصر الأمير سلطان في تمام الساعة ٢:٥٣ ظهراً، وهي تعاني اعتلالات نفسية، ولا تعلم عنوان منزلها ولا أرقام التواصل.

وكانت السيدة قد كشفتها الكاميرات متجهة إلى شارع الإمام البخاري، فيما لا يزال البحث مستمراً عنها حتى هذه الساعة، وسط مناشدات ذويها بالبحث عنها.

وناشد ذووها من يعثر عليها التواصل مع الجهات الأمنية بالمنطقة، أو الاتصال عليهم: "ابنها يوسف (0537390014)".

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