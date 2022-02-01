"الصحة العالمية": من المبكر جداً إعلان الدول الانتصار على "كورونا"
"جيبرييسوس" أعرب عن قلقه من ارتفاع عدد وفيات الوباء في العالم
ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم (الثلاثاء)، أنه من المبكر جداً أن تعلن الدول الانتصار على وباء "كوفيد-19" أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.
وأعرب "جيبرييسوس" عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم، وفقاً لـ"فرانس 24".
منظمة الصحة العالمية
كورونا
"الصحة العالمية": من المبكر جداً إعلان الدول الانتصار على "كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-01
ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم (الثلاثاء)، أنه من المبكر جداً أن تعلن الدول الانتصار على وباء "كوفيد-19" أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.
وأعرب "جيبرييسوس" عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم، وفقاً لـ"فرانس 24".
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:58 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:57 PM
"الصحة العالمية": من المبكر جداً إعلان الدول الانتصار على "كورونا"
"جيبرييسوس" أعرب عن قلقه من ارتفاع عدد وفيات الوباء في العالم
ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم (الثلاثاء)، أنه من المبكر جداً أن تعلن الدول الانتصار على وباء "كوفيد-19" أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.
وأعرب "جيبرييسوس" عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم، وفقاً لـ"فرانس 24".