"الصحة العالمية": من المبكر جداً إعلان الدول الانتصار على "كورونا"

"جيبرييسوس" أعرب عن قلقه من ارتفاع عدد وفيات الوباء في العالم

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم (الثلاثاء)، أنه من المبكر جداً أن تعلن الدول الانتصار على وباء "كوفيد-19" أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.

وأعرب "جيبرييسوس" عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم، وفقاً لـ"فرانس 24".