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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"الطائف" تسجل 53 حالة إصابة بكورونا.. حتى بيان "الصحة" اليوم

تعافي 15 والنشطة 38

سجلت "الطائف" حتى اليوم، 53 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن كانت قد أضيفت لها في قائمة الإصابات حالتان هذا اليوم الأحد، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة .
وارتفعت حالات التعافي اليوم بإضافة حالتين ليصبح عدد حالات التعافي 15. حالة حتى الآن، حيث يتوقع زيادتها خلال الأيام القليلة القادمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 38 حالة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطائف" تسجل 53 حالة إصابة بكورونا.. حتى بيان "الصحة" اليوم
سبق

سجلت "الطائف" حتى اليوم، 53 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن كانت قد أضيفت لها في قائمة الإصابات حالتان هذا اليوم الأحد، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة .
وارتفعت حالات التعافي اليوم بإضافة حالتين ليصبح عدد حالات التعافي 15. حالة حتى الآن، حيث يتوقع زيادتها خلال الأيام القليلة القادمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 38 حالة .

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:42 PM

"الطائف" تسجل 53 حالة إصابة بكورونا.. حتى بيان "الصحة" اليوم

تعافي 15 والنشطة 38

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
4,381

سجلت "الطائف" حتى اليوم، 53 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن كانت قد أضيفت لها في قائمة الإصابات حالتان هذا اليوم الأحد، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة .
وارتفعت حالات التعافي اليوم بإضافة حالتين ليصبح عدد حالات التعافي 15. حالة حتى الآن، حيث يتوقع زيادتها خلال الأيام القليلة القادمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 38 حالة .

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